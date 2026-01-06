Manquement constaté : «Nous regrettons amèrement»

Drame de Crans-MontanaManquement constaté : «Nous regrettons amèrement»
Barman Nicolas
6.1.2026
Le bar Le Constellation, ravagé par les flammes à Crans-Montana, n'avait plus été contrôlé depuis 2020. Le Conseil communal de la station de ski dit le «regretter amèrement», évoquant un «manquement aux contrôles périodiques sur la période 2020-2025».
06.01.2026, 10:00
06.01.2026, 12:47
Barman Nicolas
Dans ces circonstances, le Conseil communal a décidé de prendre des mesures immédiates: il prononce l'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques de toutes sortes dans les lieux fermés, sur l'ensemble du territoire communal, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué de presse.
Il a aussi décidé de mandater un bureau extérieur spécialisé pour «réaliser sans délai un contrôle de tous les établissements publics de la commune, y compris de la qualité des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoie pas, car sinon le contrôle n'atteindrait pas son but, celui de renforcer la sécurité», écrit-il.
Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana.
UGC publié par l'office du tourisme de Crans-Montana montrant des skieurs formant un cœur sur une piste en mémoire des victimes de l'incendie meurtrier survenu le soir du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse.