Drame de Crans-Montana Manquement constaté : «Nous regrettons amèrement»

Barman Nicolas

6.1.2026

Le bar Le Constellation, ravagé par les flammes à Crans-Montana, n'avait plus été contrôlé depuis 2020. Le Conseil communal de la station de ski dit le «regretter amèrement», évoquant un «manquement aux contrôles périodiques sur la période 2020-2025».

Le Conseil communal de Crans-Montana a décidé de prendre des mesures immédiates.
Le Conseil communal de Crans-Montana a décidé de prendre des mesures immédiates.
ats

06.01.2026, 10:00

06.01.2026, 12:47

Dans ces circonstances, le Conseil communal a décidé de prendre des mesures immédiates: il prononce l'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques de toutes sortes dans les lieux fermés, sur l'ensemble du territoire communal, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué de presse.

Il a aussi décidé de mandater un bureau extérieur spécialisé pour «réaliser sans délai un contrôle de tous les établissements publics de la commune, y compris de la qualité des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoie pas, car sinon le contrôle n'atteindrait pas son but, celui de renforcer la sécurité», écrit-il.

Drame de Crans-Montana. «Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Drame de Crans-Montana«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Archive sur Crans-Montana

Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana.

Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana.

UGC publié par l'office du tourisme de Crans-Montana montrant des skieurs formant un cœur sur une piste en mémoire des victimes de l'incendie meurtrier survenu le soir du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse.

05.01.2026

