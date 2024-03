En Suisse, certains avocats et notaires soutiennent des groupes criminels

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des avocats, des notaires et des sociétés fiduciaires aident des groupes criminels actifs en Suisse à donner une image propre à leurs activités (photo d'illustration). IMAGO

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Les délégués du Conseil de l'Europe dévoilent lundi leur liste pour l'élection du secrétaire général. L'ancien conseiller fédéral Alain Berset est en lice aux côtés du commissaire européen belge Didier Reynders et de l'ancien ministre estonien de la culture Indrek Saar. Les trois hommes politiques ont été auditionnés mercredi dernier par les délégués des ministres du Conseil de l'Europe. L'élection doit avoir lieu à la fin juin pour une entrée en fonction prévue le 18 septembre 2024.

CRIMINALITE: L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie lundi les chiffres 2023 de la criminalité en Suisse. Plusieurs cantons livrent également leurs données sur le sujet. En 2022, une hausse des cambriolages avait été enregistrée pour la première fois en dix ans. Les violences graves, en particulier les lésions corporelles graves et les viols, étaient également en hausse, de même que la criminalité numérique.

ETATS-UNIS: L'ancien président des Etats-Unis Donald Trump fait face lundi à deux échéances cruciales devant la justice de New York. Inculpé dans quatre affaires pénales et déjà condamné à de très lourdes amendes dans deux procès civils, le populiste conservateur a rendez-vous à 14h30 (en Suisse) avec un juge du tribunal pénal de Manhattan pour qu'il fixe une nouvelle date à son procès historique dans une affaire de paiements à une actrice de films X. Il doit également fournir devant cette même justice de l'Etat de New York la garantie qu'il paiera près d'un demi-milliard de dollars d'amendes auquel il a été condamné au civil pour fraudes financières au sein de son empire immobilier Trump Organization dans les années 2010.

AUJOURD'HUI C'EST...: Comme chaque 25 mars, c'est aujourd'hui la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI C'EST...: C'est également la Journée internationale de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus. Elle a lieu à la date anniversaire de l'enlèvement d'Alec Collett, ancien journaliste qui travaillait à l'office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) lorsqu'il fut enlevé par des hommes armés en 1985. Son corps sera retrouvé dans la vallée de la Bekaa, au Liban, en 2009.

Vu dans la presse

ANTISÉMITISME: Jeux vidéo, bandes dessinées et mèmes Internet auraient radicalisé l'adolescent de 15 ans qui a grièvement blessé à coups de couteau un juif à Zurich au début mars, indiquent lundi 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. «Je n'ai jamais vu un terroriste comme celui de Zurich être aussi directement lié à l'écosystème en ligne du salafisme et à l'imagerie de l'islamogramme», déclare dans les journaux Moustafa Ayad, un chercheur en sciences sociales et spécialiste de l'extrémisme à l'Institute for Strategic Dialogue de Londres. Ce phénomène prend de l'ampleur depuis quelques années, relèvent les journaux. Le salafisme est mélangé à la culture populaire et à la culture des jeunes à des fins de propagande.

OCCUPATION: Une cinquantaine de personnes, membres d'un collectif, se sont installées illégalement sur un terrain agricole à Boudry (NE) appartenant à Addiction Neuchâtel et ont commencé à y travailler la terre selon les principes de l'agroécologie, rapporte lundi ArcInfo. Les responsables de la fondation se sont rendus sur place samedi. «Le but est d'instaurer un dialogue avec le collectif», indique dans le journal Anne Bramaud du Boucheron, la présidente d'Addiction Neuchâtel. «Nous avons des projets pour cette propriété, donc, on ne la leur laissera pas comme ça. Mais nous comprenons leurs revendications, même si nous désapprouvons la méthode. On ne veut pas lancer d'opération policière», ajoute-t-elle. Une nouvelle rencontre est prévue lundi «pour discuter de la suite et d'un éventuel accord».

VALAIS: Le ministère public valaisan a ouvert une enquête contre des responsables de Loèche-les-Bains (VS) pour abus d'autorité et faux dans les titres dans le litige entre les deux bains thermaux de la commune, révèle lundi le Blick. Il est reproché aux autorités communales d'avoir donné de fausses indications lors d'une ordonnance de suspension. La commune avait en effet suspendu la procédure, arguant qu'il fallait attendre des renseignements du canton, indiquait une décision de juin 2023. Or, la demande de renseignements ne serait parvenue au canton qu'en octobre 2023.

CRIMINALITÉ: Des avocats, des notaires et des sociétés fiduciaires aident des groupes criminels actifs en Suisse à donner une image propre à leurs activités, affirment lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Entrant en scène dès que les autorités ou les assurances sociales interviennent, ils certifient de fausses ventes d'entreprises. Les comptes bancaires de l'entreprise sont alors vidés et l'entreprise est «vendue», dans le meilleur des cas, dans un autre canton. Le manque d'échange d'informations entre les cantons entrave les enquêtes, ajoutent les journaux. Cantons et créanciers se retrouvent ainsi à devoir assumer les coûts des procédures de poursuite et de faillite.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 25.03.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le président russe Vladimir Poutine annonce le déploiement d'armes nucléaires tactiques dans l'ancienne république soviétique de la Biélorussie.

- Il y a 10 ans (2014): les premiers cas de fièvre Ebola sont officiellement déclarés en Guinée. Jusqu'en 2016, l'Afrique de l'Ouest a connu la plus grande épidémie de fièvre Ebola à ce jour. 30'00 personnes sont tombées malades, 11'000 sont mortes.

- Il y a 25 ans (1999): le président chinois Jiang Zemin est sifflé par des Tibétains en exil sur la place fédérale lors de sa visite d'Etat à Berne. La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a ensuite critiqué dans son discours le traitement des minorités par la Chine. Face aux protestations, Jiang Zemin a déclaré que le Conseil fédéral n'était pas capable de gouverner le pays et que la Suisse risquait de perdre un ami.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'ancien conseiller fédéral neuchâtelois Max Petitpierre, trois fois président de la Confédération. Il était né en 1899.

- Il y a 90 ans (1934): naissance de la journaliste et féministe américaine Gloria Steinem.

Le dicton du jour

«Le 25 mars, le compagnon rend la chandelle au patron».

bas, ats