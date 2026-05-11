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Statistiques carcérales En Suisse, le nombre de détenus n'a jamais été aussi élevé

ATS

11.5.2026 - 09:41

Le nombre de détenus en Suisse est au plus haut depuis le début des mesures, selon l'Office fédéral des statistiques. En 2025, la majorité des inscriptions au casier judiciaire est liée à la loi sur la circulation routière.

Le nombre de détenus a atteint son taux le plus haut depuis 1988, relève l'Office fédérale des statistiques lundi. Mais il est à nuancer, rapporté à la population résidante.
Le nombre de détenus a atteint son taux le plus haut depuis 1988, relève l'Office fédérale des statistiques lundi. Mais il est à nuancer, rapporté à la population résidante.
ATS

Keystone-SDA

11.05.2026, 09:41

11.05.2026, 09:44

A la fin janvier, les prisons suisses contenaient 7119 détenus, soit le nombre le plus élevé depuis le début de l'enquête en 1988, d'après un communiqué de l'Office fédéral des statistiques (OFS) lundi. Un chiffre à nuancer, car rapporté à la population résidante, il reste «inférieur à celui observé il y a dix ans».

Le nombre de places disponibles, soit 7373, a légèrement diminué dans les 90 établissements pénitentiaires, selon l'OFS. Ils sont occupés à 97%.

En 2025, 111'692 adultes ont reçu une condamnation inscrite au casier judiciaire en Suisse. Plus de la moitié de ces inscriptions concerne un crime ou un délit à la loi sur la circulation routière.

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