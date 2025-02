En Suisse, les concerts géants risquent de disparaître

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

VOTATIONS FÉDÉRALES : Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les comptes finaux de la campagne des votations du 24 novembre. Le peuple suisse s'était prononcé sur quatre objets: l'élargissement des autoroutes, le financement uniforme des soins et deux sujets liés au droit du bail. Selon les premières données, la campagne autour des extensions autoroutières a été de loin la plus chère.

RAIL : Des représentants de l'Alliance des villes, qui réunit des collectivités et des organismes économiques de Genève jusqu'à Bâle et Aarau, se rendent vendredi à Genève en train pour demander une amélioration des connexions ferroviaires. Ces élus se mobilisent avec le soutien d'OUESTRAIL afin de rétablir des liaisons directes entre Genève et le Jura. Parmi les personnalités politiques attendues figurent la maire de Genève Christinia Kitsos et le maire de Delémont Damien Chappuis.

RDC : Les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU doivent décider vendredi s'ils envoient en urgence une mission d'enquête sur les exactions commises dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), théâtre de violents combats. Kinshasa a demandé cette réunion extraordinaire après que le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a pris la semaine dernière le contrôle de la ville de Goma. Les rebelles et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud-Kivu.

SKI ALPIN : Le Suisse Marco Odermatt fait son entrée en lice vendredi dans les championnats du monde de ski alpin à Saalbach, en Autriche, avec le super-G. Le Nidwaldien, qui reste sur une victoire dans la discipline en coupe du monde à Kitzbühel, peut mettre fin à une disette de médailles de 16 ans pour le ski masculin helvétique dans cette discipline. Les trois autres Suisses engagés, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen et le Fribourgeois Alexis Monney, peuvent aussi lorgner le podium.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT : L'ancien ambassadeur de Suisse en Israël Jean-Daniel Ruch (2016-2021) déplore dans Le Courrier de vendredi la déliquescence de la tradition humanitaire suisse au Proche-Orient. «La neutralité suisse a perdu des plumes», ajoute-t-il, pointant notamment l'alignement systématique de la Suisse sur les Etats-Unis et Israël sur tous les sujets chauds au Conseil de sécurité de l'ONU. Il rappelle qu'en 2020, lorsqu'il était diplomate à Tel-Aviv, il avait sorti sous forme d'avertissement un rapport intitulé «Opérations d'influences d'Israël en Suisse». Il y pointait des actions israéliennes visant à influencer les parlementaires et médias suisses, à salir l'image de l'UNRWA et à criminaliser le Hamas et le Hezbollah. C'est l'exact scénario de ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, note-t-il.

AUTOMOBILE : Les ventes de véhicules Tesla ont chuté de 27% en Suisse et dans d'autres pays européens en janvier, constatent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. «Il faut des incitations financières pour encourager la vente de voitures électriques», déclare dans les journaux Peter Grünenfelder, le président d'auto-suisse, l'association des importateurs officiels d'automobiles. Il réclame la suppression de la taxe d'importation de 4% et des possibilités de déductions fiscales pour les stations de recharge électrique. Des experts, interrogés dans les journaux, tablent sur des baisses de prix des véhicules au second semestre de l'année.

MUSIQUE : L'organisateur de concerts André Béchir met en garde vendredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt contre la baisse d'attractivité de la Suisse pour les grands artistes internationaux. L'infrastructure existante ne répond plus aux exigences des grandes tournées, avertit-il. Le stade zurichois du Letzigrund et les stades couverts du pays sont trop petits par rapport aux grandes arènes étrangères, ajoute-t-il. De nouveaux stades et salles sont construits dans le monde entier, tandis que la Suisse s'obstine à utiliser des infrastructures obsolètes, remarque M. Béchir.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : décès du funambule suisse Freddy Nock à l'âge de 59 ans. Il avait obtenu sa première inscription au Guinness Book des records en 1998 en courant sur le câble porteur du téléphérique du Signal de St-Moritz sur une distance de 734 mètres.

- Il y a 5 ans (2020) : décès de l'acteur américain Orson Bean ("L'aventure intérieure», «Dans la peau de John Malkovich», «Docteur Quinn, femme médecin"). Né en 1928, il était le cousin au deuxième degré du président Calvin Coolidge. Orson Bean meurt à 91 ans, percuté par une voiture alors qu'il traversait la rue à Los Angeles.

- Il y a 50 ans (1975) : naissance de l'auteure-compositrice-interprète franco-britannique Emily Loizeau.

- Il y a 65 ans (1960) : naissance du musicien britannique Steve Bronski, fondateur du groupe Bronski Beat ("Smalltown Boy», «Why").

- Il y a 90 ans (1935) : naissance de l'acteur, écrivain et cabarettiste alémanique Jörg Schneider, l'un des acteurs les plus populaires en Suisse alémanique. Il est décédé le 22 août 2015.

Le dicton du jour

«Si février est chaud, croyez bien, sans défaut, que par cette aventure, Pâques aura sa froidure».