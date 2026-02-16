  1. Clients Privés
Pauvreté En Suisse, moins de 5% des enfants ont subi des privations en 2024

ATS

16.2.2026 - 10:00

En 2024, 4,9% des enfants de moins de 16 ans vivant en Suisse ont subi des privations dans au moins trois domaines importants de leur vie, l'une des valeurs les plus basses d'Europe. Ce taux grimpe à environ 14% pour ceux vivant dans un ménage à faible revenu ou monoparental.

Un enfant est considéré comme étant en situation de privation s'il subit des privations pour des raisons financières dans au moins trois domaines sur 17 (image symbolique).
sda

Keystone-SDA

16.02.2026, 10:00

Selon la définition européenne, un enfant est considéré comme étant en situation de privation s'il subit des privations pour des raisons financières dans au moins trois domaines sur 17, rappelle lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son enquête sur les revenus et les conditions de vie.

En Suisse, 6,5% des enfants n'ont pas pu partir en vacances pendant au moins une semaine, 3,2% n’ont pas pu participer régulièrement à une activité de loisirs payante et 2,8% ont dû renoncer à célébrer leur anniversaire ou un événement particulier. Moins de 2% des moins de 16 ans ont subi des privations dans les autres domaines spécifiques aux enfants.

Ces domaines incluent notamment la possibilité d'offrir aux enfants des vêtements et des chaussures adaptés, ainsi que des repas équilibrés. Ils comprennent aussi par exemple le fait de posséder des livres et jouets adaptés à leur âge, ainsi que la possibilité d’inviter des amis.

Mieux que dans les pays voisins

En Europe, le taux de privation spécifique aux enfants se situait entre 2,7% (Croatie) et 33,6% (Grèce) en 2024, atteignant 13,6% en moyenne. Le taux suisse est nettement inférieur à ceux des pays voisins: Autriche (9%), Allemagne (11,3%), Italie (11,7%) et France (13,5%).

En Suisse, la privation touche tout particulièrement les enfants vivant dans un ménage à faible revenu. Ainsi, 19,1% d'entre eux n'ont pas pu partir en vacances, 8% ont dû renoncer aux loisirs payants, 6,6% n'ont pas pu célébrer des événements particuliers, 5,9% ne possédaient pas deux paires de chaussures adaptées et en bon état et 5,8% n’avaient pas de vélo ou de trottinette.

La part des enfants ayant subi des privations n'était que de 1,5% dans les ménages à revenus moyens. Elle était pratiquement nulle dans les deux classes de revenus les plus élevés. Les enfants vivant dans des ménages monoparentaux étaient également particulièrement exposés à des privations (14,1%, contre 3,4% pour les ménages formés d'un couple).

En 2024, 8,4% de la population en Suisse vivait dans la pauvreté en termes de revenu, tous groupes d’âge confondus. Ce taux n'a pas changé de manière significative par rapport aux années précédentes.

Les personnes les plus touchées sont celles sans formation postobligatoire, vivant seules ou dans un ménage monoparental, celles de nationalité étrangères (Europe de l'Est ou pays non européen) et celles vivant dans un ménage dont aucun membre ne participe au marché du travail.

Le taux de pauvreté de la population active occupée était de 4,3%. Environ 175'000 personnes vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Celui-ci se situait en 2024 en moyenne à 2388 francs par mois pour une personne seule et à 4159 francs pour deux adultes vivant avec deux enfants.

