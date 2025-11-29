  1. Clients Privés
Religions En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

ATS

29.11.2025 - 09:34

Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman dont il s'est fait expliquer l'histoire, sans s'y recueillir contrairement à son prédécesseur François.

Le pape Léon XIV visite la mosquée bleue d'Istanbul.
ATS

Keystone-SDA

29.11.2025, 09:34

29.11.2025, 09:38

Au troisième jour de sa visite en Turquie, le premier pape américain de l'Histoire s'est présenté en chaussettes blanches dans ce lieu symbolique du XVIIe siècle aux murs ornés de faïences fines, accompagné du mufti d'Istanbul.

Saint-Siège. Le chef du Hezbollah «se réjouit de la visite au Liban du pape»

Saint-SiègeLe chef du Hezbollah «se réjouit de la visite au Liban du pape»

Ce signe d'amitié envers l'islam sunnite, religion majoritaire du pays, constitue la première visite dans un lieu de culte musulman de Léon XIV depuis son élection en mai, qui marche ainsi sur les pas de Benoit XVI en 2006 et de François en 2014.

Entouré de dignitaires musulmans, le souverain pontife à effectué le tour de la mosquée dans un silence troublé par le seul bruit des appareils photo et le cri d'un corbeau tournoyant sous les coupoles. «Le pape a visité la mosquée en silence, dans un esprit de recueillement et d'écoute», selon le Vatican.

