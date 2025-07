Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

GENÈVE: La rade genevoise va vibrer samedi après-midi au rythme de la Lake Parade. Pour cette 23e édition, le cortège de onze chars musicaux, allant de la deep-house à la techno sans oublier des sonorités tropicales, va rallier Baby-Plage jusqu'au quai Wilson sur la rive droite. Le passage sur le pont du Mont-Blanc est prévu vers 17h30. Les organisateurs ont ainsi inversé le parcours traditionnel en raison de la fan zone de l'Euro féminin de football qui occupe l'espace sur la rive gauche.

TAÏWAN: Les Taïwanais se prononcent samedi sur un référendum qui permet de révoquer des élus avant la fin de leur mandat. Les partisans du parti démocrate progressiste (PDP) du président taïwanais Lai Ching-te, honni par Pékin, cherchent à faire destituer 31 élus du Kuomintang (KMT), formation d'opposition majoritaire au Parlement, qu'ils accusent d'être pro-Chine et de constituer une menace pour la sécurité nationale de l'île. Une vingtaine de députés du KMT pourraient perdre leur siège samedi et sept autres font face à un autre vote en destitution le 23 août.

FOOTBALL: La première journée de Super League de football se poursuit samedi soir avec le premier choc de la saison, qui verra s'affronter les Young Boys de Berne aux Genevois du Servette FC à 20h30 dans la capitale fédérale. Le champion en titre Bâle se déplacera quant à lui à Saint-Gall (18h00) alors que Grasshopper Zurich recevra Lucerne à la même heure.

Vu dans la presse

VALAIS: Le fisc valaisan n'en a pas encore fini avec l'encaveur Dominique Giroud, accusé de fraudes viticoles, révèle samedi Le Nouvelliste. Après avoir obtenu un redressement fiscal et des amendes de plus de 20 millions de francs pour la période 2003 à 2009, le service cantonal des contributions a tenté de récupérer des impôts pour les années 2011 à 2014. Mais l'encaveur valaisan a obtenu une victoire partielle en mai devant la Cour de droit fiscal, car le fisc n'est pas parvenu à justifier son calcul, ce qui a permis à M. Giroud d'éviter la taxation maximale. Mais l'affaire pourrait rebondir, car l'encaveur a depuis lors demandé l'annulation des taxations d'office de sa société Giroud Vins SA pour les années 2010 à 2014. L'affaire Giroud a donné lieu à des dizaines de procédures relevant du droit pénal, administratif ou civil dans plusieurs cantons.

TRANSPORT AÉRIEN: Thomas Steffen, pilote de la compagnie aérienne Swiss et responsable de la sécurité au sein du syndicat des pilotes Aeropers, met en garde samedi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund contre la surcharge du trafic aérien international. La forte augmentation des vols entraîne du stress et des problèmes de communication, ajoute-t-il. «Si je veux entrer en contact avec le contrôle aérien à l'approche d'un aéroport américain, je ne peux parfois pas passer, parce que la fréquence radio est saturée», indique-t-il. «Souvent, un contrôleur aérien et un autre avion émettent en même temps, si bien que l'on ne comprend pas et qu'il faut répéter les instructions».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'actrice anglo-américaine Olivia de Havilland, sœur de Joan Fontaine, à l'âge de 104 ans. Elle avait reçu deux Oscars de la meilleure actrice pour ses rôles dans «A chacun son destin» (1946) et «L'héritière» (1949).

- Il y a 10 ans (2015): décès de Bobbi Kristina Brown, la fille de la chanteuse Whitney Houston. La jeune femme a passé près de six mois dans le coma après avoir été retrouvée inconsciente dans une baignoire. Elle était née en 1993.

- Il y a 40 ans (1985): naissance de l'acteur français Arthur Dupont ("Bus Palladium", «L'outsider», "Les petits meurtres d'Agatha Christie").

- Il y a 60 ans (1965): les Maldives obtiennent leur indépendance du Royaume-Uni et deviennent membres du Commonwealth.

- Il y a 80 ans (1945): naissance de l'actrice britannique Helen Mirren ("The Queen", «Excalibur», "Elizabeth I").

- Il y a 150 ans (1875): naissance du psychanalyste suisse Carl Gustav Jug, fondateur de la psychologie analytique. Il est décédé en 1961.

- Il y a 220 ans (1805): un tremblement de terre frappe le centre de l'Italie, de Naples à Campobasso, faisant environ 26'000 morts.

Le dicton du jour

«De Sainte-Anne à Saint-Laurent plante des raves en tout temps».