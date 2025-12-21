Repas de Noël, collectes de produits et récoltes de dons: en période de Fêtes, la solidarité s'organise et s'intensifie. En Valais aussi, associations et bénévoles tendent la main aux personnes seules, fragilisées ou démunies. Mais les besoins sont là toute l'année.

Les actions solidaires se multiplient durant la période des fêtes. Ici, l'événement "Un million d'étoiles" de Caritas, qui allume des bougies en solidarité avec les personnes touchées par la pauvreté. (image d'illustration) ATS

Sur les quatre collectes annuelles de produits et de denrées alimentaires organisées par Les Restos du Coeur de Sion, celle de Noël est la plus fructueuse. «Les gens sont encore plus enclins à donner à cette période», explique à Keystone-ATS Magali Charlet, présidente de l'association sédunoise.

«Peut-être qu'ils dépensent pour les cadeaux et trouvent normal de donner un peu aux plus démunis, ou simplement, c'est une période de Fêtes qui encourage à penser à ceux qui ont moins de moyens», estime la directrice de la Croix-Rouge Valais, Isabelle Darbellay Métrailler. En cette période où la générosité est sans pareille, la récolte de fonds est essentielle.

Entre actions et récoltes de dons

L'association au logo rouge et blanc tient ainsi un stand d'emballage cadeaux à Sierre pendant dix jours jusqu'au 24 décembre. L'opération nationale «2 x Noël» vise, quant à elle, à collecter des denrées non-périssables et des produits d'hygiène corporelle pour les personnes touchées par la pauvreté. On estime que 6,4% de la population du canton, soit 19'500 personnes, comptent parmi celles-ci.

Les Restos du Coeur de Sion ne s'arrêtent pas non plus à leur collecte de dons matériels à la sortie des supermarchés. L'envoi de 55'000 flyers tout-ménages, début décembre, fait partie intégrante des différentes actions.

«Un franc investi de notre côté nous permet de récolter 7 francs de dons», se réjouit Magali Charlet. Cela représente près de la moitié des dons reçus à l'année.

Davantage de bénévoles à Noël

Mais l'engagement de la population va au-delà du soutien matériel et financier. Beaucoup profitent des instants festifs pour dédier de leur temps aux différentes actions qui s'organisent dans le canton.

Qu'est-ce qui anime les gens à s'engager? «A Noël, les gens sont très sensibles au fait que certaines personnes peuvent être seules les soirs de réveillon, avance Magali Charlet. Il y a aussi peut-être encore une valeur chrétienne» qui se glisse dans les initiatives.

En guise d'exemple, l'association Les Repas du Coeur de Martigny prévoit depuis 2021 un souper annuel le 24 décembre, reprenant une tradition ancrée dans la ville depuis près de vingt ans. L'année dernière, l'événement a accueilli près de 400 personnes, un chiffre qui augmente d'année en année, et qui comprend autant les bénévoles que les bénéficiaires.

Valeurs liées au partage

«On compte tout le monde ensemble, on n'aime pas faire de différence», souligne Jade Andrey, co-présidente de l'organisation qui rappelle aussi que, parfois, «les personnes qui s'engagent sont elles-mêmes des personnes seules ou dans le besoin, qui ont envie d'aider.» Les bénévoles seront près de 85 cette année et s'attèleront en cuisine, au service du repas ou encore en tenant des ateliers pour les enfants.

«Ce qui nous tient à coeur, c'est l'idée du partage et de la solidarité de Noël, que les gens viennent sans être jugés et que l'humain soit remis au centre.» La Valaisanne note d'ailleurs que les gens ont tendance à venir en famille, pour transmettre les valeurs du partage aux enfants, ou simplement pour vivre une fête moins traditionnelle.

Les Restos du Coeur de Sion ont, eux aussi, organisé un repas de Noël le 19 décembre, qui a convié plus de 80 bénéficiaires et bénévoles. Etre en contact avec les personnes aidées est essentiel, relate la présidente de l'association. «Cela permet que les actions trouvent leur sens, et que les bénévoles gardent leur motivation», poursuit Magali Charlet.

Le défi, l'engagement à long terme

Cet engouement est essentiel, notamment pour s'engager pendant plus longtemps. «Ce qui est difficile, c'est de trouver des gens disponibles régulièrement sur une longue période», regrette la directrice de la Croix-Rouge Valais. «Pour les visites aux personnes âgées par exemple, c’est souvent toutes les semaines, ce qui est assez astreignant. Mais du trop ponctuel n’aurait pas de sens, car la relation est très importante.»

Les deux types d'engagement restent essentiels, s'accordent Isabelle Darbellay Métrailler et Magali Charlet. «Le bénévolat, ce n'est plus comme il y a dix ans. On n'a pas rendez-vous tous les mardis. Ça peut être très ponctuel, et ça nous aide tout autant», relève la seconde. Et les événements des Fêtes s'insèrent volontiers dans cette veine-là, en offrant un «moment hors du temps, l'espace d'une soirée», raconte Jade Andrey.

Il n'en reste que chacun peut espérer trouver à tout moment de l'année une activité «hyper gratifiante» – pour reprendre les mots de la présidente des Restos du Coeur de Sion Magali Charlet. Un moment tel qu'une collecte «booste et permet de se réconcilier avec l'humanité.»