La commande de drones israéliens ADS15 par l'armée suisse est à nouveau sous le feu des critiques. Après de multiples retards, c'est le Contrôle fédéral des finances (CDF) qui pointe une gestion du projet «insatisfaisante». Des clarifications urgentes sont nécessaires.

Le gendarme financier de la Confédération critique le projet d'acquisition des drones israéliens ADS15 (archives). ATS

Keystone-SDA, nipa, ats ATS

Ce projet vise à doter l'armée suisse de six drones de reconnaissance non armés. Après plusieurs retards, la Confédération a annoncé un report à fin 2026. Le CDF ne mâche pas ses mots. L'organisation et la méthodologie du projet présentent des faiblesses, écrit-il dans un audit publié mercredi.

Et de dénoncer notamment «des objectifs trop ambitieux, une planification et un pilotage lacunaires, une gestion insuffisante des risques et de la qualité». Les prochaines étapes devraient être clarifiées «de toute urgence», selon le CDF.

Les retards sont principalement dus aux fournisseurs RUAG et Elbit, à la pandémie de COVID-19 et au conflit au Proche-Orient, selon l'Office fédéral de l'armement. Ce dernier reconnaît la nécessité d'agir, mais entend aller de l'avant comme prévu.