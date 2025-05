Il est encore trop tôt pour lever l'alerte à Blatten (VS), a annoncé samedi le président de la commune, Matthias Belwald, devant la presse. Mais dès que la sécurité sera assurée, la sécurisation du village et le nettoyage des débris débuteront.

Une grande partie du village de Blatten a été ensevelie sous des masses de glace, de boue et de rochers. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La montagne continue de s'éroder lentement au-dessus de Blatten, a souligné M. Belwald. Il reste encore une toute petite partie du glacier sur les sommets. Mais le positif, c'est que la Lonza semble avoir trouvé un chemin pour s'écouler. Le niveau du lac qui s'est formé suite à l'éboulement a baissé de 40 centimètres.

Le président de Blatten a remercié les Suisses pour leurs dons. Il a promis que le compte ouvert par la commune serait géré de manière extrêmement stricte.

La journée du 28 mai a été «une page noire» dans l'histoire de Blatten, mais celle du 30 mai a marqué l'espoir d'"un nouveau Blatten et d'un nouveau Lötschental», a-t-il ajouté. Les gens veulent rester dans la vallée en attendant de pouvoir retourner dans leur village.

En attendant de pouvoir lancer les travaux, la commune prévoit deux choses la semaine prochaine. Elle mettra en place un point de contact pour les personnes en difficulté financière. Elle veut aussi améliorer la recherche de logements pour les habitants ayant perdu leur logement.

La commune n'est pas parvenue à trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les familles qui ont besoin de louer un logement pour deux ou trois ans, a ajouté M. Belwald.

Pour maintenir la vie culturelle, sportive et religieuse, les associations locales ont besoin de locaux. Elles s'efforcent de trouver des solutions avec les villages voisins. «Ce dont nous n'avons pas besoin, c'est de pessimisme et de bureaucratie», a souligné M. Belwald. Il faut des solutions «pragmatiques et simples».