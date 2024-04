Enfants maltraités en Suisse : des chiffres qui font froid dans le dos

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

JUSTICE :Le Tribunal pénal fédéral se penchera mardi sur le volet suisse de l'affaire 1MDB. Les deux accusés, un homme d'affaires et son associé, répondent d'escroquerie et blanchiment aggravés notamment, pour avoir participé au pillage du fonds souverain malaisien. Ils sont accusés par le Ministère public de la Confédération (MPC) d'avoir détourné 1,8 milliard de dollars.

ETATS-UNIS : Des élections primaires républicaines et démocrates doivent avoir lieu mardi à New York, dans le Connecticut, le Delaware, à Rhode Island et dans le Wisconsin. L'actuel président américain Joe Biden et son rival, l'ex-chef d'Etat républicain Donald Trump, sont pour l'heure au coude-à-coude dans les sondages. L'élection présidentielle a toutes les chances, comme en 2020, de se jouer sur de faibles écarts de voix dans une poignée d'Etats.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle se veut un moyen d'affirmer et de promouvoir la pleine réalisation de tous les droits humains et libertés fondamentales des personnes autistes. La célébration de 2024 cherchera pour la première fois à fournir un aperçu véritablement global de la situation à cet égard, du point de vue des personnes autistes elles-mêmes. Toutes les informations sur le site de l'ONU: Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme (A/RES/62/139).

Vu dans la presse

SUISSE-UE : Les cantons ne vont pas faire campagne pendant les négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE), déclare dans Le Temps de mardi Jacques Gerber, le conseiller d'Etat jurassien chargé de l'économie qui préside la commission Europe de la conférence des gouvernements cantonaux (CdC). «Par contre, nous avons obtenu de Berne que les cantons participent à l'ensemble des groupes de négociation dans lesquels ils ont un intérêt direct», ajoute-t-il. «La commission Europe va suivre les discussions de près pour informer les cantons et intervenir au besoin auprès de la Confédération». Les gouvernements seront ainsi prêts quand les pourparlers se termineront, afin de ne pas répéter les erreurs qui ont mené à l'échec de l'accord-cadre en 2021, poursuit-il.

POLLUTION : Les valeurs limites en matière de pollution de l'air de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées dans de nombreux endroits en Suisse, les autorités se référant encore aux recommandations de 2005, remarquent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La pollution est particulièrement problématique dans les régions à fort trafic et dans les vallées du sud de la Suisse. La valeur limite suisse de 30 microgrammes de dioxyde d'azote (NO2) par mètre cube n'est pratiquement jamais atteinte. Mais les nouvelles valeurs limites de l'OMS pour les poussières fines (5 mg/m3 au maximum) et le NO2 (10 mg/m3 au maximum) sont dépassées sur tout le plateau suisse. Près de 80% de la population vit dans des zones où la directive relative au NO2 n'est pas respectée, relèvent les journaux.

VIOLENCES : Le nombre d'enfants maltraités devant être traités à l'hôpital pédiatrique de Zurich est en hausse depuis cinq ans, passant de 518 signalements de cas suspects en 2022 à 679 l'année dernière, rapporte mardi la Neue Zürcher Zeitung. Le médecin-chef Georg Staubli observe avec inquiétude l'augmentation de la violence des parents. «Ceux qui frappent le font généralement parce qu'ils sont dépassés», relève-t-il. La violence psychique et la négligence peuvent exister dans chaque famille, ajoute-t-il. «Les maltraitances physiques sont, en revanche, plus fréquentes chez les personnes issues de couches sociales inférieures». Alors que 27% des enfants signalés en 2023 ont été victimes d'abus sexuels ou de maltraitance physique, la part des enfants négligés est récemment passée de 20 à 25%. Les mauvais traitements psychologiques ont été subis par 17% des enfants. Une centaine d'enfants maltraités doivent être hospitalisés chaque année à l'hôpital pour enfants en raison de fractures ou d'hématomes.

GENÈVE : Les Genevois pourraient être appelés à revoter sur les référendums facilités, car le projet, accepté par 63,19% des votants le 3 mars, comportait des erreurs, relate mardi la Tribune de Genève. Le texte vise à abaisser le nombre de signatures à récolter pour lancer des initiatives et des référendums aux niveaux cantonal et communal. Au moment d'adapter dans le règlement le nombre de signatures requises, la chancellerie a remarqué que le nombre de signatures requis dans certaines petites communes peut être plus élevé que celui requis dans des communes de taille intermédiaire. Le Conseil d'État examine la possibilité de déposer un nouveau projet de modification constitutionnelle pour corriger le tir, ce qui impliquerait une nouvelle votation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : décès de l'écologiste suisse Franz Weber à l'âge de 91 ans. Le Bâlois d'origine était connu pour ses combats en faveur des bébés phoques, sa lutte contre les résidences secondaires ainsi que sa volonté de protéger Lavaux.

- Il y a 5 ans (2019) : démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, après 20 ans au pouvoir et plus d'un mois d'un mouvement de contestation populaire sans précédent.

- Il y a 10 ans (2014) : décès de l'écrivain bâlois Urs Widmer ("Le siphon bleu"). Il était né en 1938.

- Il y a 10 ans (2014) : la haute cour d'Australie reconnaît l'existence d'un troisième sexe.

- Il y a 20 ans (2004) : premier test de vote électronique dans une ville de Suisse. Les citoyens de Carouge (GE) commencent à voter en ligne pour sauver un cinéma de quartier. Le scrutin se tient officiellement le 18 avril.

- Il y a 50 ans (1974) : décès du président français Georges Pompidou. Il siégeait à l'Elysée depuis 1969. Il avait également été premier ministre de 1962 à 1968, sous la présidence de Charles de Gaulle.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance de l'actrice américaine Pamela Reed ("Un flic à la maternelle").

- Il y a 80 ans (1944) : naissance de l'ancien président du PDC Suisse Philipp Stähelin (2001-2004). Cet avocat thurgovien a été conseiller aux Etats et conseiller d'Etat.

- Il y a 85 ans (1939) : naissance du chanteur de soul américain Marvin Gaye ("I Heard It Through The Grapevine», «What's Going On», «Sexual Healing"). Il est décédé le 1er avril 1984.

- Il y a 110 ans (1914) : naissance de l'acteur britannique Alec Guiness ("Le Pont de la rivière Kwaï», «Le Docteur Jivago», «Star Wars"). Il est décédé le 5 août 2000.

Le dicton du jour

«A la sainte Sandrine, sème l'ansérine».

