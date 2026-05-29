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Record européen Engelberg : tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude

ATS

29.5.2026 - 13:32

Les remontées mécaniques du Titlis, à Engelberg (OW), ont présenté vendredi aux médias la transformation d'un émetteur hertzien en tour habitable, restaurant et boutique compris. Elle se trouve à 3020m d'altitude, un record européen en la matière.

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery
Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Simple tour de faisceau hertzien auparavant, la tour désormais habitable «Titlis Tower» est, à 3020m, la plus haute du genre en altitude sur le continent européen.

Simple tour de faisceau hertzien auparavant, la tour désormais habitable «Titlis Tower» est, à 3020m, la plus haute du genre en altitude sur le continent européen.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Un restaurant se trouve dans l'un des deux grands containers de luxe de la «Titlis Tower», conçus par le bureau d'architectes Herzog & de Meuron.

Un restaurant se trouve dans l'un des deux grands containers de luxe de la «Titlis Tower», conçus par le bureau d'architectes Herzog & de Meuron.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Les touristes pourront désormais manger dans un grand restaurant situé à plus de 3000m d'altitude, dans la «Titlis Tower», située au sommet du glacier du même nom et à quelques centaines de mètres du sommet de la montagne éponyme.

Les touristes pourront désormais manger dans un grand restaurant situé à plus de 3000m d'altitude, dans la «Titlis Tower», située au sommet du glacier du même nom et à quelques centaines de mètres du sommet de la montagne éponyme.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Parmi d'autres aménagements, la tour dispose désormais d'une plateforme d'observation.

Parmi d'autres aménagements, la tour dispose désormais d'une plateforme d'observation.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery
Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Simple tour de faisceau hertzien auparavant, la tour désormais habitable «Titlis Tower» est, à 3020m, la plus haute du genre en altitude sur le continent européen.

Simple tour de faisceau hertzien auparavant, la tour désormais habitable «Titlis Tower» est, à 3020m, la plus haute du genre en altitude sur le continent européen.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Un restaurant se trouve dans l'un des deux grands containers de luxe de la «Titlis Tower», conçus par le bureau d'architectes Herzog & de Meuron.

Un restaurant se trouve dans l'un des deux grands containers de luxe de la «Titlis Tower», conçus par le bureau d'architectes Herzog & de Meuron.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Les touristes pourront désormais manger dans un grand restaurant situé à plus de 3000m d'altitude, dans la «Titlis Tower», située au sommet du glacier du même nom et à quelques centaines de mètres du sommet de la montagne éponyme.

Les touristes pourront désormais manger dans un grand restaurant situé à plus de 3000m d'altitude, dans la «Titlis Tower», située au sommet du glacier du même nom et à quelques centaines de mètres du sommet de la montagne éponyme.

Photo: ATS

Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude – Gallery. Parmi d'autres aménagements, la tour dispose désormais d'une plateforme d'observation.

Parmi d'autres aménagements, la tour dispose désormais d'une plateforme d'observation.

Photo: ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 13:32

29.05.2026, 14:02

Après trois ans de travaux, la «Titlis Tower» est désormais la tour habitable la plus élevée en altitude sur le continent. L'installation n'était auparavant qu'une tour de faisceau hertzien, datée des années 1980. Elle est située à proximité du glacier et de l'arrivée de la remontée mécanique la plus élevée du domaine skiable, à quelques centaines de mètres du sommet du Titlis.

La tour compte désormais une plateforme touristique, deux containers de luxe entièrement vitrés, où se trouvent un restaurant et la boutique d'une marque de montres de luxe. Elle est aussi équipée de nouveaux escaliers et d'ascenseurs. D'un coût de 150 millions de francs, le tout a été conçu par le prestigieux bureau d'architectes Herzog & de Meuron.

Les remontées mécaniques du Titlis entendent construire d'ici à 2029 une nouvelle station d'arrivée qui remplacera celle qui existe actuellement. L'entreprise a renoncé à organiser des festivités d'inauguration de la «Titlis Tower», par respect pour la victime de l'accident mortel de télécabine, survenu le 18 mars dans le domaine skiable d'Engelberg.

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