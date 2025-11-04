  1. Clients Privés
Fausse accusation Enquête pénale contre un membre du Grand conseil tessinois

ATS

4.11.2025 - 15:17

Le Ministère public tessinois a ouvert une enquête contre un membre du Grand Conseil. Ce dernier est poursuivi pour faux témoignage et fausse accusation après avoir reçu une lettre anonyme.

Le Ministère public tessinois a ouvert une enquête contre un membre du Grand Conseil (image d'illustration, archives).
Le Ministère public tessinois a ouvert une enquête contre un membre du Grand Conseil (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

04.11.2025, 15:17

Le politicien concerné a transmis la lettre anonyme à la commission de la justice et des affaires juridiques, dont il est membre, explique mardi le Ministère public tessinois. Ce courrier est lié aux événements survenus l'an dernier au Tribunal pénal tessinois, à Lugano, qui avaient conduit au licenciement de deux juges avant que le président ne démissionne pour des «raisons de santé».

L'accusation de faux témoignage est liée à une déclaration faite aux autorités chargées de l'enquête, annonce mardi l'avocat du politicien concerné.

Le prévenu réfute catégoriquement l'autre motif, à savoir celui de fausses accusations. Cela concerne la transmission de la lettre anonyme à la commission de la justice et des affaires juridiques, laquelle a fait suivre les documents au conseil judiciaire et au procureur extraordinaire du Tessin.

Pendant toute la durée de la procédure, l'accusé renoncera à son mandat la commission de la justice et des affaires juridiques ainsi qu'à son immunité parlementaire, a indiqué l'avocat du Grand conseil.

Chaos au Tribunal pénal

L'an dernier, une plainte pénale déposée par deux juges ordinaires au Tribnal pénal tessinois contre trois autres juges ordinaires, dont le président, Mauro Ermani, avait fait grand bruit.

M. Ermani était accusé d'avoir harcelé sexuellement une secrétaire en lui envoyant par WhatsApp une image explicite. Le procureur extraordinaire nommé par le Conseil d'Etat a toutefois conclu en septembre que les conditions juridiques pour l'infraction de pornographie n'étaient pas remplies. L'enquête a donc été classée pour cette infraction.

A la mi-décembre, le Conseil de la magistrature avait démis avec effet immédiat de leurs fonctions les deux juges auteurs de l'accusation de pornographie. Il y voyait une «violation grave de leurs devoirs de magistrats».

Le président a ensuite démissionné début janvier en évoquant des problèmes de santé. Cette affaire avait été qualifiée de «chaos au Tribunal pénal tessinois».

