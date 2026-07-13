Une personne est décédée dimanche dans une maison close de Küssnacht (SZ). La police cantonale de Schwyz a confirmé lundi ce décès, à la demande de Keystone-ATS.

L'enquête menée par le parquet du canton de Schwyz et la police cantonale de Schwyz est toujours en cours, a indiqué un porte-parole de la police cantonale.

C'est le journal Blick qui a été le premier à relater l'incident sur son site Internet.

Les autorités n'ont fourni aucune information concernant les circonstances du décès, ni l'identité de la personne décédée. L'enquête menée par le parquet du canton de Schwyz et la police cantonale de Schwyz est toujours en cours, a indiqué un porte-parole de la police cantonale.