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Télécabine d’Engelberg Deux employés des remontées mécaniques visés par une enquête pénale

ATS

27.3.2026 - 17:07

Le Ministère public du canton de Nidwald a ouvert une enquête pénale à l'encontre de deux employés des remontées mécaniques du Titlis. Il les soupçonne d'homicide par négligence et d'entrave à la circulation publique, a-t-il annoncé vendredi.

La présomption d'innocence s'applique aux personnes concernées (archives).
La présomption d'innocence s'applique aux personnes concernées (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.03.2026, 17:07

Le 18 mars dernier, une cabine du «Titlis Xpress» s'est détachée de son câble à hauteur de la station de Trübsee et a fait une chute dans un terrain accidenté. Une femme de 61 ans a perdu la vie.

D'après les informations disponibles à ce jour, la cabine aurait heurté un pylône sous l'effet du vent et serait entrée en collision avec une partie du train de roulement. La pince qui fixait la cabine au câble se serait alors détachée.

Le parquet de Nidwald souligne avoir mené une enquête approfondie depuis l'accident. Il a relevé des traces, examiné des documents techniques et d'exploitation et analysé des données météorologiques. De plus, des témoins et des personnes impliquées dans l'accident ont été entendus.

Possibles erreurs

Le Ministère public semble maintenant être parvenu à la conclusion que l'exploitant du téléphérique aurait pu commettre des erreurs. Il soupçonne que «compte tenu des conditions météorologiques qui prévalaient, des obligations de diligence ont été violées».

Revue de presse. Télécabine d'Engelberg : le fabricant avait alerté, personne n'a agi

Revue de presseTélécabine d'Engelberg : le fabricant avait alerté, personne n'a agi

Il a donc ouvert une enquête pénale à l'encontre d'un responsable technique des remontées mécaniques du Titlis et d'un autre collaborateur. Il s'agit notamment de vérifier si les consignes et les procédures relatives à la sécurité ont été suffisamment respectées. La présomption d'innocence s'applique aux personnes concernées.

Les autorités d'enquête pénale de Nidwald ont indiqué qu'elles étaient en contact avec le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) et d'autres services spécialisés. Des preuves supplémentaires vont être recueillies et d'autres auditions seront menées, ont-elles précisé.

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