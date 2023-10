Une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien a eu lieu à Lausanne. Après celle de jeudi soir ayant réuni environ 4500 personnes, celle de samedi après-midi a rassemblé quelque 2000 participants, selon la police, 3000 d'après les organisateurs.

Organisée à l'initiative du collectif baptisé «Lausanne-Palestine», récemment constitué à l’Université de Lausanne par une poignée d'étudiants, la manifestation s'est déroulée au centre-ville. Elle a débuté vers 14h30 à la place de la Riponne avant que le cortège ne se dirige vers la place de l'Europe.

Arborant drapeaux palestiniens et pancartes, les participants ont scandé des cris de ralliement en français, en arabe et en anglais, tout au long du parcours, comme «Free, free Palestine». Parmi ses revendications, le collectif exige «l’arrêt immédiat des bombardements israéliens et la fin du blocus de la bande de Gaza», de même que «la poursuite judiciaire de tous les crimes de guerre.»

«Entre 1500 et 2000 personnes étaient présentes. Les consignes ont été bien respectées», indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police municipale, vers 16h45 alors que le rassemblement touchait à sa fin. Egalement joint, le collectif estimait, lui, la participation à quelque 3000 personnes.

sj, ats