Les conseillers fédéraux ont mis à profit la Fête nationale pour célébrer la cohésion, la démocratie et le sens des responsabilités. Guy Parmelin s'est distingué avec sa casquette rouge et un discours en faveur des traditions, tandis que ses collègues ont chacun mis en avant leurs thèmes de prédilection — se montrant très proches de la population, posant pour des selfies, signant des autographes et échangeant avec les citoyens.

Que ce soit sur les places de village ou lors des grandes célébrations de la Fête nationale: les conseillers fédéraux et conseillères fédérales ont profité du 1er août pour prononcer leurs discours traditionnels. Voici un aperçu des messages qu’ils ont transmis en 2026.

Le discours télévisé de Guy Parmelin

Le président fédéral a choisi un lieu particulier pour son allocution télévisée à la nation: l'usine de drapeaux Aluart à Neudorf.

«Switzerland Great Since 1291»: le président de la Confédération Guy Parmelin porte la casquette légendaire lors de l'enregistrement télévisé du discours du 1er août dans le magasin de drapeaux Aluart à Neudorf. KEYSTONE

Parmelin prend la parole et fait d'emblée référence au lieu: «Célébrer la Fête nationale dans une usine de drapeaux a quelque chose de particulier. C'est ici que naît l'un des symboles les plus forts de notre pays. Notre drapeau est connu dans le monde entier — pas à cause de sa forme, mais parce qu'il incarne ce qui fait la force de notre pays : la liberté, la démocratie, la neutralité et la cohésion.»

Les trois axes du discours de Guy Parmelin: la cohésion comme fondement de la nation ; la liberté indissociable de la responsabilité; la nécessité de préserver les traditions tout en restant ouvert au monde. Le discours complet du président de la Confédération est disponible en vidéo ou dans son intégralité sur le site de la Confédération.

Parmelin au Grütli: les traditions à l'honneur

Sur le Grütli, au bord du lac des Quatre-Cantons, Parmelin a mis en avant dans son discours les traditions vivantes et variées du pays, qui constituent l'un des fondements de la Suisse. Environ 1 100 personnes sont venues assister à la cérémonie sur la prairie de montagne d'Uri. L'événement était organisé par la Société suisse d'utilité publique (SSUP). L'Association suisse des costumes traditionnels, fondée il y a cent ans à Lucerne, était l'invitée d'honneur.

Comme le rapporte la SRF, Parmelin a déclaré au Grütli que les personnes d’origines différentes étaient plus fortes ensemble que seules – «quels que soient les vêtements qu’elles portent. Qu’il s’agisse d’un costume traditionnel, d’un costume-costume ou d’une casquette de baseball rouge». Le président de la Confédération a alors brandi sa légendaire casquette rouge, qu’il a qualifiée de «clin d’œil» aux États-Unis.

Keller-Sutter: des finances saines et un consensus

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s'est montrée proche des citoyens à Kradolf-Schönenberg. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter (PLR) s'est exprimée le 1er août à Kradolf-Schönenberg (TG) en faveur de la stabilité, de finances publiques saines et de la recherche du consensus. En évoquant l'histoire de la création de l'hymne national, elle a illustré avec un clin d'œil les particularités de la politique suisse.

«La stabilité est le principal atout de la Suisse dans le contexte mondial actuel», a déclaré Mme Keller-Sutter lors de son discours prononcé samedi midi sous un chapiteau installé devant la salle polyvalente de Kradolf. Des finances saines et le faible endettement du pays constituent la meilleure prévention contre les crises, a souligné la ministre des Finances. Cela vaut également en ces temps difficiles marqués par les guerres d'agression et commerciales, le repli économique, le vieillissement de la population et le changement climatique.

La fiabilité et la stabilité sont essentielles dans un monde en mutation rapide. Le système suisse, fondé sur le fédéralisme et la démocratie directe, prend certes parfois plus de temps pour prendre des décisions, mais il inspire confiance. Tu trouveras l'intégralité du discours sur ici.

Cassis: la Suisse n'est pas un cadeau du ciel

Ignazio Cassis s'entretient avec les invités avant son discours du 1er août, lors d'un brunch organisé dans la cour de Karin et Jürg Zimmermann à Düdingen (FR). KEYSTONE

Dans son discours du 1er août prononcé à Düdingen, dans le canton de Fribourg, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a comparé la Suisse à un champ nécessitant des soins. Il a appelé à prendre soin du pays et a qualifié la neutralité de moyen actif pour assurer notre prospérité.

«La Suisse ne tombe pas du ciel. Elle se cultive», a déclaré samedi matin le ministre des Affaires étrangères Cassis, selon le texte de son discours. Il a alors évoqué les agriculteurs qui, dans notre pays, s’inquiétaient de la sécheresse – ainsi que les populations d’autres pays qui, par crainte des missiles, levaient les yeux vers ce même ciel.

Pour nous, il est tout à fait normal que les familles se retrouvent et que les enfants jouent ensemble. « Mais ce n'est plus le cas partout », explique Cassis. Cette période de plus en plus instable nous rappelle que la Suisse doit être préservée grâce au travail, à la confiance et à la patience. Le discours complet de Cassis a été enregistré par l’ATS.

Baume-Schneider: le multilinguisme, un atout

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider se rendant au KKL à Lucerne pour y prononcer son discours solennel. KEYSTONE

Le multilinguisme fait de la Suisse une « traductrice culturelle » entre le Nord et le Sud, ainsi qu'entre l'Ouest et l'Est, a déclaré Mme Baume-Schneider dans son discours prononcé devant le Centre culturel et des congrès de Lucerne (KKL). Le multilinguisme constitue également un avantage concurrentiel, car 250 millions d’Européens parlent l’une des langues nationales suisses. «Quel potentiel créatif et économique!», s’est-elle exclamée.

Mme Baume-Schneider a critiqué les tendances observées en Suisse alémanique – y compris à Lucerne – qui s'opposent à l'apprentissage précoce du français. Cela affaiblit la cohésion nationale, a souligné la conseillère fédérale. La connaissance des autres langues nationales est bien plus qu'une simple question scolaire. Elle constitue une condition indispensable à la cohésion nationale. Cette responsabilité incombe à tous les niveaux de l'État, y compris aux cantons.

Rösti: Pas de politique climatique «imposée d'en haut»

Le conseiller fédéral Albert Rösti lors d'une autre manifestation du 1er août, cette fois-ci à Uetendorf (BE). KEYSTONE

«La chaleur nous préoccupe tous et nous accable ; l'agriculture en souffre également», a déclaré le conseiller fédéral de l'UDC devant un chapiteau bondé à Fehraltorf (ZH) lors de son discours d'ouverture des festivités du 1er août, vendredi soir.

Pour Rösti, il est clair que « nous devons protéger la population contre la chaleur et la sécheresse. Mais pas de manière autoritaire », a-t-il déclaré. Il n’est pas envisageable que le Conseil fédéral édicte des règles à ce sujet. L’initiative doit venir des communes et des cantons. «Aujourd’hui déjà, une commune planifie la rénovation d’une place différemment qu’auparavant.»

Jans: «Qu'est-ce que la patrie, au juste?»

Le 1er août, le conseiller fédéral Beat Jans s'est offert une glace « Schweiz » au Parc La Grange à Genève. À l'occasion de la Fête nationale, il avait auparavant participé au brunch du 1er août à Biembach (BE) avant de prendre la parole à Genève. La veille au soir, il avait déjà prononcé un discours à Therwil (BL). KEYSTONE

Le 1er août est l'occasion de réfléchir à la notion de patrie, a déclaré Beat Jans dans son discours prononcé à Therwil, dans la région de Bâle. La commune fait partie de sa région d’origine, mais il a tout de même posé la question suivante: «Qu’est-ce que la patrie, au juste?» Il a évoqué son enfance dans un immeuble à Riehen (BS) et le fait qu’il puisse aujourd’hui, en tant que conseiller fédéral, célébrer la Fête nationale au milieu de la population.

«La notion de patrie a une signification différente pour chacun», a déclaré Jans en évoquant sa femme Tracy, originaire des États-Unis. La Suisse offre un espace où s'épanouissent des parcours de vie variés et se renouvelle à chaque génération.

«Notre histoire n'est pas celle du repli sur soi, mais celle de la diversité, de l'ouverture et de la cohésion», a déclaré Jans: «Nous pouvons l'affirmer avec une confiance en soi bien fondée. C'est ce dont nous avions besoin maintenant, en ce moment précis.»

Martin Pfister mise sur la cohésion

Le 1er août, le conseiller fédéral Martin Pfister s'est également rendu au camp scout cantonal de Blenio (TI). KEYSTONE/TI-PRESS

Dans son discours du 1er août à Rorschach (SG), le conseiller fédéral Martin Pfister a mis l'accent sur la cohésion de la Suisse. Ce ne sont pas les voies ferrées ni les routes qui unissent le pays, mais les personnes qui s'engagent au-delà de leurs obligations au sein d'associations, de communes ou dans leur quartier.

Face aux guerres, au changement climatique et à la montée en puissance des régimes autocratiques, M. Pfister a appelé à faire preuve d'optimisme politique. La Suisse se distingue par le fait que les responsabilités sont réparties entre de nombreux acteurs et que les conflits sont résolus par des débats démocratiques et des compromis. Cette capacité est source d’optimisme, malgré les défis actuels.

Tu trouveras ici la liste de tous les discours du 1er août prononcés par les conseillères fédérales et les conseillers fédéraux à l'occasion de la Fête nationale 2026.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.