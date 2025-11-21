  1. Clients Privés
Travail Harcèlement sexuel : l’USS exhorte les entreprises à renforcer leurs actions

ATS

21.11.2025 - 17:00

Les entreprises doivent prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel. Près de 60% des employées ont déjà été confrontées à des comportements sexistes ou du harcèlement sexuel dans le cadre de leur vie professionnelle, selon l'Union syndicale suisse.

L'USS (ici sa vice-présidente Vania Alleva) affirme que les mesures internes de prévention et d'intervention contre le harcèlement sexuel font défaut dans une entreprise sur cinq (archives).
L'USS (ici sa vice-présidente Vania Alleva) affirme que les mesures internes de prévention et d'intervention contre le harcèlement sexuel font défaut dans une entreprise sur cinq (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 17:00

21.11.2025, 17:11

Lors de son congrès féministe, qui s'est ouvert vendredi à Berne, l'USS a affirmé que les inspecteurs du travail devaient «enfin» contrôler systématiquement si la loi est respectée. Elle a aussi appelé à reconnaître le harcèlement sexuel comme cause de maladies professionnelles.

D'un point de vue juridique, la situation est claire, selon elle: le harcèlement sexuel dans une relation de travail constitue une atteinte à la personnalité et à la santé, ainsi qu'une forme particulière de discrimination «basée sur le sexe», telle que définie dans l'article 4 de la loi fédérale sur l'égalité.

Les employeurs ont donc l'obligation de protéger leurs employés contre toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence sur leur lieu de travail. Les participants au congrès ont appuyé leurs revendications par une action collective et visuelle sous le mot d'ordre «Tolérance zéro face au harcèlement».

Contrôles externes exigés

Selon l'USS, une entreprise sur cinq n'a pas de mesures de prévention et d'intervention. Les contrôles externes effectués par l'inspection du travail ou les autorités de la formation professionnelle font eux aussi largement défaut.

Les participants au congrès ont exigé du Parlement qu'il ratifie la convention 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Les Chambres fédérales avaient renvoyé le projet au Conseil fédéral en 2023, en demandant d'abord une procédure de consultation à ce sujet.

Le gouvernement a donné suite en avril dernier, en ouvrant une telle procédure de consultation qui s'est achevée le 20 août dernier. A ses yeux, cette ratification est «conforme à la politique étrangère et économique» de la Suisse.

Ce 15e congrès féministe de l'USS dure jusqu'à samedi. Il rassemble les femmes et les personnes transgenres, intersexuelles, non binaires et agenres membres de différentes fédérations de la faîtière syndicale.

Les participants à ce congrès doivent discuter durant deux jours des progrès et des défis dans le domaine de l'égalité au travail. Les points forts de cette année sont le harcèlement sexuel, la santé au travail et les différences de salaires entre femmes et hommes.

