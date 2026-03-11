  1. Clients Privés
Chiffres du DFAE Guerre au Moyen-Orient : quelque 1950 Suisses cherchent encore à quitter la région

ATS

11.3.2026 - 16:12

Le nombre de voyageurs suisses enregistrés via l'application Travel Admin après l'offensive américano-israélienne contre l'Iran a diminué. Selon la Confédération, 1950 personnes étaient encore enregistrées mercredi.

La compagnie aérienne Swiss a annoncé lundi qu'elle prolongeait la suspension de ses vols vers le Proche et le Moyen-Orient pour des raisons de sécurité (archives).
La compagnie aérienne Swiss a annoncé lundi qu'elle prolongeait la suspension de ses vols vers le Proche et le Moyen-Orient pour des raisons de sécurité (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:12

Lundi, l'application comptait 2700 voyageurs suisses enregistrés au total. Mercredi après-midi, la plupart des ressortissants suisses se trouvaient aux Émirats arabes unis (1100), d'après les données de Travel Admin.

Parmi les autres ressortissants enregistrés, 200 se trouvaient au Qatar, 250 à Oman et 140 personnes en Israël. Les personnes enregistrées via l'application Travel Admin souhaitent obtenir de l'aide pour quitter le Proche-Orient.

3350 Suisses bloqués. Swiss n'envisage pas de vol spécial vers le Moyen-Orient pour l'instant

3350 Suisses bloquésSwiss n'envisage pas de vol spécial vers le Moyen-Orient pour l'instant

La compagnie aérienne Swiss a annoncé lundi qu'elle prolongeait la suspension de ses vols vers le Proche et le Moyen-Orient pour des raisons de sécurité: elle n'assurera pas de vols vers Dubaï aux Émirats arabes unis jusqu'au 15 mars inclus, ni vers la métropole israélienne de Tel Aviv jusqu'au 2 avril inclus.

Ces changements s'expliquent par la situation tendue qui règne depuis les contre-attaques iraniennes contre les États du Golfe dont les Émirats et contre Israël.

