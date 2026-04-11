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«Lausanne antisioniste» Environ 850 manifestants contre Israël et Trump à Lausanne

ATS

11.4.2026 - 17:13

«Lausanne antisioniste». Environ 850 personnes ont manifesté samedi après-midi dans la capitale vaudoise contre la politique israélienne et celle des Etats-Unis. Comme souvent dans ces défilés désormais, la Suisse n'a pas été épargnée.

De nombreux drapeaux, y compris un du Hezbollah libanais. accompagnaient les manifestants à Lausanne.
De nombreux drapeaux, y compris un du Hezbollah libanais. accompagnaient les manifestants à Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

11.04.2026, 17:13

11.04.2026, 18:57

Bardés de nombreux drapeaux palestiniens, les protestataires s'en sont surtout pris à l'Etat hébreu. «Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi», ont-ils scandé à plusieurs reprises.

Et de dénoncer aussi les bombardements israéliens qui se sont poursuivis ces derniers jours au Liban, malgré le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran. Dans la foule, une bannière du Hezbollah, ciblé par l'Etat hébreu, accompagnait quelques drapeaux iraniens.

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Sur une pancarte, les portraits du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du président américain Donald Trump étaient associés au terme d'«assassins». Juste en-dessous, un reproche au Conseil fédéral, accusé d'être complice.

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis, régulièrement tancé dans les manifestations, était à nouveau ciblé par les centaines de personnes rassemblées. «La Suisse ne peut rester indifférente», a lancé une Iranienne à ses camarades.

Exigence à la Suisse

Accusant Berne de soutenir politiquement et économiquement à la fois Israël et les Etats-Unis, elle a demandé de renoncer à acquérir du matériel militaire de ces deux pays. La Suisse doit condamner «la guerre d'agression» contre l'Iran, a-t-elle insisté.

Sous les huées contre Washington et Israël, elle a estimé que les dégâts allaient prendre «des mois et des années» à être absorbés. Et de dénoncer également les Iraniens expatriés qui sont favorables à une intervention étrangère dans leur pays.

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Berne avait dit être «alarmée» par les frappes contre l'Iran, notamment contre les civils et les infrastructures civiles. Mais la Suisse a également considéré que ce pays avait «dépassé» son droit à la légitime défense en s'en prenant aux pays du Golfe.

Autre revendication des manifestants, les sanctions contre Téhéran doivent être levées. «Detrump-toi, l'Iran n'est pas à toi», renchérissait une pancarte à l'égard du président américain. «Iran, Palestine, Liban, même combat», ajoutait un manifestant.

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