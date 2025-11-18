  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Escroqueries à l'investissement sur Internet en hausse

ATS

18.11.2025 - 15:30

Le nombre d'escroqueries à l'investissement en ligne est en forte hausse en Suisse depuis le début de l'année. Les cyberpirates usurpent l'identité de personnalités pour gagner la confiance de leurs victimes, montre un rapport de la Confédération publié mardi.

Le nombre d'arnaques à l'investissement en ligne est en hausse en Suisse (illustration).
Le nombre d'arnaques à l'investissement en ligne est en hausse en Suisse (illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 15:30

18.11.2025, 16:01

Durant les six premiers mois de l'année 2025, le nombre d'annonces de cyberincidents est resté stable en Suisse, à un niveau élevé (35'727 cas annoncés). Les tentatives d'escroquerie constituent 58% des annonces, et sont le phénomène le plus souvent signalé, note l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans son rapport semestriel.

Les publicités frauduleuses vantant de prétendues opportunités d'investissement en ligne font actuellement partie des phénomènes qui connaissent la plus forte croissance. Les cyberpirates usurpent souvent l'identité de personnalités, comme la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, pour gagner la confiance de leurs victimes, avertit l'OFCS dans un communiqué.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
Infos sur les plaques d'immatriculation: qu'est-ce que ça coûte dans votre canton?
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
Uniterre ne veut pas des poulets et des boeufs américains
Il escroquait Galaxus pendant son temps libre : un ex-joueur du FCZ condamné