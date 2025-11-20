  1. Clients Privés
Défense Et si les militaires suisses avaient des munitions à la maison ?

ATS

20.11.2025 - 17:38

Les militaires suisses devraient pouvoir avoir des munitions à la maison. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats soutient une motion de Werner Salzmann (UDC/BE) en ce sens.

Les soldats devraient pouvoir garder des munitions à leur domicile (archives).
Les soldats devraient pouvoir garder des munitions à leur domicile (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 17:38

20.11.2025, 20:01

La situation en matière de sécurité a fondamentalement changé, avance jeudi la commission dans un communiqué. Une remise de la munition de poche renforcerait la sécurité des militaires en cas de mobilisation et la capacité de défense de l’armée en général.

La distribution doit être organisée maintenant car elle ne s'improvise pas dans l'urgence, estime encore la majorité. Et de souligner qu'il s'agirait également d'une preuve de confiance envers les militaires qui sont prêts à défendre le pays.

Pour la majorité, une distribution de la munition de poche n’aurait pas d’impact sur le nombre d’homicides ou de suicides dus à l’utilisation de l’arme d’ordonnance.

Sous le coup de l'émotion

Une minorité de la commission est opposée au texte. La situation internationale n’est pas si imminente pour que les munitions de poche doivent être conservées à domicile. Elles peuvent être distribuées sur le site de mobilisation.

La minorité estime en revanche qu'avoir une arme et des munitions à portée de main augmente le risque d’utilisation sous le coup de l’émotion. La minorité estime impératif que l’armée prenne les mesures préparatoires nécessaires tout en renonçant à la distribution. La motion sera traitée lors de la session parlementaire d'hiver.

