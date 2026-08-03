blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Et si les réacteurs radioactifs des Mirage III filaient en France ?

Les points forts du jour

HONDURAS : L'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernández doit comparaître ce lundi devant un tribunal de son pays.

AVIATION : Un procès au civil s'ouvre ce lundi à Chicago contre Boeing en lien avec le crash d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en mars 2019.

CYCLISME : La troisième étape du Tour de France Femmes s'élance de Genève lundi.

Vu dans la presse

AVIONS DE COMBAT : Une solution se profile pour les réacteurs radioactifs des Mirage III du musée de l'aviation de Dübendorf, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. L'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) examine actuellement la possibilité de les céder à des musées de l'aviation français intéressés, a expliqué une porte-parole.



Dès que les autorisations d’exportation et d’importation seront disponibles, Armasuisse organisera le transport. Il y a trois ans, la situation était différente. La Confédération souhaitait éliminer ces réacteurs de manière appropriée en Allemagne. Ce projet n’est donc plus d’actualité. La cession à des musées français est beaucoup moins coûteuse, écrit encore la Neue Zürcher Zeitung.

AGRICULTURE : Après avoir initialement apporté leur soutien à l'initiative alimentaire, les organisations environnementales ont pris leurs distances, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Greenpeace, Pro Natura et Vier Pfoten (Quatre Pattes) ne soutiennent plus ce projet, qui sera soumis au vote populaire le 27 septembre, écrivent les journaux de Tamedia. «Le retrait de ces organisations est difficile à comprendre», a déclaré l’initiatrice de l'initiative, Franziska Herren.

Ce repli s’explique par des raisons de tactique politique. Les chances d’une adoption de l’initiative ont sans doute été jugées trop faibles, comme l’attestent des courriers dont le groupe de presse alémanique a pris connaissance.

POSTE : La Poste suisse a repoussé de dix ans son objectif climatique, rapporte le Blick. Désormais, l'entreprise vise la neutralité dans 14 ans. En mars dernier, le géant jaune avait fixé l’échéance à 2030. La neutralité carbone d’ici 2040 s’applique désormais à la chaîne de valeur «proche de son cœur de métier», précise le journal.

L’ensemble de la chaîne de valeur devrait atteindre cet objectif d’ici 2050. Depuis la définition de ses ambitions initiales en 2022, le marché, les technologies et le contexte économique ont évolué, a indiqué la Poste. Par exemple, le marché du captage et du stockage du CO2 s’est développé plus lentement que prévu.

ELEVAGE : Les poulains du syndicat franc-montagnard sont moins nombreux que d'habitude cette année. Ils sont aussi un peu moins fourragés à cause de l'état des pâturages affectés par la sécheresse, rapporte le Quotidien jursassien, lors de la semaine du cheval. Les juges des concours de poulains du syndicat chevalin ont noté 45 poulains et attribué cette baisse de natalité au coup de froid de juin 2025.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006) : Décès de la soprano germano-britannique Elisabeth Schwarzkopf, considérée comme la plus grande chanteuse du XXe siècle au côté de Maria Callas. Elle est enterrée à Zumikon (ZH), où elle a vécu durant une dizaine d'années.

- Il y a 25 ans (2001) : Le stade Wankdorf de Berne est détruit à l'explosif pour faire place à une nouvelle enceinte. Avec ses 32'000 places, il est le deuxième plus grand stade de Suisse.

- Il y a 40 ans (1986) : Naissance de Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco.

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance du chanteur américain Tony Bennett ("Left My Heart in San Francisco").

Le dicton du jour

«Il faut cueillir les choux, l'un des trois premiers jours d'août.»