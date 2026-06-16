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Actu et dicton du jour Et si une taxe d'immigration pour les entreprises voyait le jour ?

ATS

16.6.2026 - 07:45

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour ! 

Flash météo Suisse

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Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

16.06.2026

Keystone-SDA

16.06.2026, 07:45

16.06.2026, 08:06

Les points forts du jour

HOTELLERIE : Le Conseil national discute ce mardi de la prolongation jusqu'en 2035 du taux spécial de TVA de 3,8% appliqué à l'hébergement.

DEFENSE : Le Conseil des Etats se penche mardi sur le message sur l'armée 2026. Il devrait avaliser les quelque 3,4 milliards de francs demandés par le Conseil fédéral pour renforcer la défense sol-air, la protection contre les mini-drones et le cyberespace.

JUSTICE : Le procès s'ouvre mardi devant la cour pénale de Bâle-Ville contre un homme accusé de discrimination, d'appel à la haine et d'atteinte à l'honneur contre la directrice de l'Office fédéral de la santé publique Anne Lévy.

UE : Le Parlement européen devrait donner mardi son aval à l'accord tarifaire entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

FOOTBALL : Finaliste de la dernière édition, la France et son armada offensive – l'une des plus impressionnantes de l'histoire sur le papier – entament mardi la Coupe du monde 2026 avec un premier défi face au Sénégal.

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AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 16 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale des envois de fonds à la famille.

Vu dans la presse

MIGRATION

  • A la suite du rejet de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», le professeur d'histoire économique de l'Université de Zurich, Tobias Straumann, appelle à un débat sur de nouveaux instruments de gestion de l'immigration. Dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia, il évoque des modèles mis en place au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour, ainsi que ceux du Danemark et de la Suède en matière de politique d'asile.
    Il encourage notamment des discussions des systèmes à points et une taxe d'immigration pour les entreprises. «Il n'est pas nécessaire d'imposer un arrêt radical. Deux ou trois mesures plus modérées suffiraient», a déclaré M. Straumann dans une interview.
Montre plus

VOTATIONS : Le rejet de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions» ne constitue pas une approbation du statu quo en matière de politique migratoire pour le directeur des finances de l’UDC zougois, Heinz Tännler, rapporte la Neue Zürcher Zeitung.

L’initiative a montré que l’immigration ne pouvait être ni ignorée ni combattue par de simples mesures politiques, a déclaré Heinz Tännler au journal. Les électeurs ont certes rejeté un plafonnement démographique. Selon lui, la croissance ne peut pas se poursuivre à un «rythme effréné « et un «ralentissement progressif et mesuré» s'impose.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : Genève accueille un sommet entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.

- Il y a 10 ans (2016) : La députée travailliste britannique Jo Cox est tuée de plusieurs balles et coups de couteau par un extrémiste de droite de 53 ans, une semaine avant le référendum sur le Brexit.

- Il y a 20 ans (2006) : Décès du compositeur et joueur d'échecs suisse Wladimir Naef. Il était né en 1919.

- Il y a 50 ans (1976) : Emeutes de Soweto, en Afrique du Sud. Des élèves noirs manifestent contre l'introduction de l'afrikaans comme langue officielle d'enseignement à égalité avec l'anglais dans les écoles locales. Pour disperser la foule, la police tire à balles réelles, faisant plusieurs centaines de morts.

Le dicton du jour

Pluie de Saint-Aurélien, Bel avoine et mauvais foin.

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