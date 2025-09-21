  1. Clients Privés
«Peu d'espoir de paix» Pour Berne, il est trop tôt pour reconnaître l’État palestinien

ATS

21.9.2025 - 17:50

Les conditions pour une reconnaissance d'un Etat palestinien par la Suisse ne sont pour le moment pas remplies, selon l'ambassadeur de Suisse en Israël. Une reconnaissance ne pourra avoir lieu que quand elle aura un effet positif sur la solution à deux Etats.

Actuellement, environ trois quarts des Etats membres de l'ONU ont reconnu un Etat palestinien (archive).
Actuellement, environ trois quarts des Etats membres de l'ONU ont reconnu un Etat palestinien (archive).
sda

Keystone-SDA

21.09.2025, 17:50

21.09.2025, 17:51

Et «ce n'est pas le cas pour le moment», a expliqué Simon Geissbühler dans une interview au SonntagsBlick. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont reconnu dimanche un Etat de Palestine, alors que la France prévoit de le faire lundi lors d'une conférence aux Nations unies à New York.

Actuellement, environ trois quarts des Etats membres de l'ONU ont reconnu un Etat palestinien. La Confédération compte parmi les pays réticents, comme l'Allemagne.

Guerre à Gaza. Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’État de Palestine

Guerre à GazaLe Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’État de Palestine

Dans l'interview, M. Geisbühler a défendu la position du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La reconnaissance d'un Etat palestinien «pourrait être envisagée lorsque des mesures concrètes de mise en œuvre – garantissant à la fois la sécurité d’Israël et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien – auront été engagées», avait souligné le DFAE cet été.

«Peu d'espoir de paix»

La Suisse avait renouvelé à la fin juillet son soutien à la solution à deux Etats lors d'une conférence de l'ONU. Elle avait appelé à adopter «sans tarder» des mesures diplomatiques visant à concrétiser la solution à deux Etats, qui prévoit la coexistence pacifique d’Israël et de la Palestine au sein de frontières sûres et reconnues.

La Confédération est convaincue que cette solution est la seule à même de garantir paix, sécurité et dignité aux populations israélienne et palestinienne.

Après d'autres. Le Portugal reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine dimanche

Après d'autresLe Portugal reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine dimanche

La paix est «possible au Proche-Orient, même s'il y a actuellement peu d'espoir parce que la peur et la haine dominent», a souligné Simon Geissbühler. La situation à Gaza est catastrophique et une guerre sans fin n'est pas une vision d'avenir, a-t-il ajouté.

A la CPI de juger

Mardi, une commission d'enquête indépendante mandatée par l'ONU a établi à Genève qu'Israël commettait un génocide contre les Palestiniens à Gaza, ce que les autorités israéliennes ont nié. La Suisse «prend acte de ce rapport», a déclaré M. Geissbühler.

«Du point de vue suisse, la Cour pénale internationale (CPI) doit répondre à cette question, et nous nous engageons à tous les niveaux pour que le droit international soit respecté», a-t-il ajouté.

