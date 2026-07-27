Des tirs ont fait deux morts et au moins quatre blessés, dont un enfant, dimanche à Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis, selon un média local et un hôpital de la zone. Deux suspects ont été arrêtés.

La police de Seattle a appelé à éviter la zone des tirs.

Criminalité Etats-Unis: deux morts et des blessés après des tirs à Seattle

La télévision locale KOMO a fait état de deux personnes tuées dans ces tirs survenus près de l'emblématique Space Needle, tour d'observation construite pour l'exposition universelle de 1962.

«Je veux remercier les agents de la police de Seattle qui sont intervenus sur les lieux et ont placé deux suspects en garde à vue», a indiqué la maire Katie Wilson dans un communiqué.

Festival «Bite of Seattle»

Selon la porte-parole du centre médical Harborview, l'établissement a pris en charge quatre patients: un enfant, une femme de 39 ans, un homme de 23 ans, ainsi qu'une autre femme dont l'âge est inconnu et qui a été envoyée au bloc opératoire.

«Ils ne savaient pas avec certitude s'il y avait plus d'un tireur», a-t-elle dit, ajoutant que les policiers apporteraient des précisions.

Un journaliste du Seattle Times a affirmé avoir entendu des bruits sourds, puis ce qui ressemblait à des tirs très rapides, alors que la ville accueillait son festival «Bite of Seattle», qui met à l'honneur les commerces locaux et de bouche.