Le Conseil d'Etat dénonce des chiffres «mensongers»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud Le Conseil d'Etat dénonce des chiffres «mensongers»

ATS

28.10.2025 - 16:12

Le Conseil d'Etat vaudois démonte les conclusions d'une étude de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), qui a épinglé cet été la gestion de l'aide sociale dans le canton. La ministre en charge de l'action sociale, Rebecca Ruiz, dénonce des chiffres «mensongers».

Selon Rebecca Ruiz, les chiffres de la CVCI sur l'aide sociale sont "mensongers" (archives).
Selon Rebecca Ruiz, les chiffres de la CVCI sur l'aide sociale sont "mensongers" (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 16:12

Selon l'étude mandatée par la CVCI et publiée en août, seules 38% des dépenses de l'aide sociale arriveraient aux bénéficiaires. Ce taux est «totalement faux», assure mardi le Conseil d'Etat dans un communiqué.

Selon lui, ce n'est pas 38% mais 93% des prestations allouées par le Canton qui vont directement dans la poche des bénéficiaires. Les frais de gestion ne représentent ainsi que 7% du total des dépenses, ajoute-t-il, se référant à une contre-analyse réalisée par la Haute école de travail social de Fribourg.

Interrogée dans la Matinale de la RTS, Rebecca Ruiz estime qu'une «analyse basique» des comptes de l'Etat de Vaud permet de voir que les chiffres avancés par la CVCI sont «mensongers». Selon elle, ils portent atteinte à la politique sociale du Canton et «sous-entendent qu'une armée de fonctionnaires se tournent les pouces» au détriment des bénéficiaires de l'aide sociale.

Méthodologie critiquée

L'étude de la CVCI relevait aussi que Vaud pourrait économiser 250 millions de francs par an avec une gestion plus efficiente de l'aide sociale, sans diminuer les prestations aux bénéficiaires, s'il optimisait ses dépenses à la manière du canton de Berne. Là aussi, «cette affirmation est totalement erronée», dénonce le Conseil d'Etat dans son communiqué.

Selon les comptes 2024, la prise en compte de toutes les charges administratives de l'entier du dispositif social avoisine les 180 millions de francs. Une somme qui couvre «des charges relatives à l'examen des demandes, aux contrôles pour éviter les abus, à l'accompagnement des jeunes vulnérables (...), mais aussi d'autres tâches concernant le secteur de l'hébergement médico-social, etc», détaille le Conseil d'Etat.

Il conclut ainsi qu'il n'est «matériellement pas possible d'économiser 250 millions sans toucher aux prestations.»

Pour Rebecca Ruiz, l'étude de la CVCI comporte «des biais méthodologiques» importants, notamment sur le fait que les prestations vaudoises ne correspondent pas à celles octroyées dans le canton de Berne. Cette étude «compare des pommes avec des poires», affirme-t-elle. Et d'ajouter que le Conseil d'Etat a demandé à la CVCI de retirer l'étude de son site internet.

La CVCI se défend

Réagissant par voie de communiqué, la CVCI reconnaît que «des divergences méthodologiques subsistent encore et toujours». Elle ajoute que ces différends «ne pourront être clarifiés et détaillés via des communiqués de presse.»

La CVCI souligne que son étude a été réalisée «par un institut de recherche réputé», en l'occurrence Swiss Economics. Mais aussi que l'un des modèles remis en question «se base sur une méthodologie éprouvée et utilisée notamment depuis des années par l'Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)».

Même si l'exercice est «complexe», les comparaisons cantonales gardent «une grande utilité», juge la CVCI. «Notre intention première était de chiffrer le sujet de l'efficience et de lancer un appel à l’action politique», ajoute-t-elle.

Les plus lus

Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais
La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère
Le Conseil d'Etat dénonce des chiffres «mensongers»
Netanyahu ordonne des frappes «immédiates» sur la bande de Gaza
Le PSG dégage un chiffre d'affaires qui donne le vertige !