Conseil fédéral Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

ATS

12.1.2026 - 10:06

L'agenda du conseiller fédéral Albert Rösti a été annulé lundi en raison d'une infection gastro-intestinale. La conférence de presse à laquelle il devait défendre le non à l'initiative pour un fonds climat est notamment concernée.

Le conseiller fédéral Albert Rösti a annulé les événements prévus lundi pour raison médicale (archives).
Le conseiller fédéral Albert Rösti a annulé les événements prévus lundi pour raison médicale (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.01.2026, 10:06

12.01.2026, 10:10

Un remplacement à court terme de M. Rösti n'est pas nécessaire, a indiqué à Keystone-ATS Franziska Ingold, porte-parole du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Le ministre souffre d'une infection gastrique.

La conférence de presse annulée lundi matin se tiendra à une date ultérieure.

