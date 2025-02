Les cantons doivent pouvoir choisir s'ils veulent organiser l'examen final en culture générale dans la formation professionnelle sous forme écrite ou orale. Le Secrétariat d'Etat a la formation a mis en consultation vendredi le seul point controversé de sa réforme.

Un cours de culture générale de la filliere Specialiste en restauration au Centre professionnel du Littoral neuchatelois (CPLN) (Photo prétexte). sda

Keystone-SDA, hl, ats ATS

La culture générale représente – à côté de l’examen des connaissances professionnelles et de l’examen pratique – 20% de la procédure de qualification d’une formation professionnelle initiale. Les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale ont été révisées et fait l'objet l'an dernier d'une procédure de consultation, a indiqué le Sefri dans un communiqué.

Même si elle a été approuvée par la majorité des partenaires de la formation professionnelle, la proposition visant à remplacer l’examen final écrit par un travail final approfondi combiné à un examen oral est resté le seul point controversé, jusqu’au niveau politique, au terme de la consultation ordinaire menée en 2024. Le Sefri a donc décidé de mener une nouvelle consultation sur ce point.

Suivant une proposition de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats, le Sefri prévoit que les cantons, en charge des écoles, doivent pouvoir choisir la forme de l’examen. Ils peuvent continuer à organiser des examens finaux écrits ou, désormais, des examens oraux.

Spécificités cantonales

Cette solution tient compte de la collaboration éprouvée entre les partenaires de la formation professionnelle et permet de prendre en compte de manière appropriée les spécificités cantonales en matière de politique de formation. Elle garantit également les objectifs de la révision de la culture générale et assure une mise en œuvre viable de celle-ci, écrit le Sefri.

Malgré cette procédure complémentaire, le Sefri maintient son objectif d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, précise-t-il. Les écoles professionnelles attendent en effet cette révision depuis 2019 afin de pouvoir actualiser leurs plans d’études qui datent de 2006.

Le SEFRI, en étroite collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle, prendra les mesures nécessaires à l’édiction de l’ordonnance ainsi qu’à la mise en œuvre de la révision, tout en veillant à la qualité et à la comparabilité des diplômes, précise-t-il. Et d'ajouter qu'il sera possible de vérifier dans quelle mesure la solution retenue a fait ses preuves, dès lors que l’ordonnance révisée prévoit un réexamen des dispositions tous les sept ans.

L'objectif de cette réforme, lancée en 2022, est de renforcer la culture générale, notamment par un encouragement ciblé des compétences, et des règles claires de mise en œuvre pour l’enseignement et les procédures de qualification. Les travaux s'appuient sur une évaluation de la culture générale menée dès 2019 en collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle.

Au-delà de la procédure d'examens le projet comprend une révision totale de l’enseignement de la culture générale. La plupart des modifications n’ont pas été contestées. La culture générale est renforcée dans la formation professionnelle. La Suisse compte quelque 250 formations professionnelles initiales.