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Finances publiques Excédent de 50 millions aux comptes 2025 de l'Etat de Genève

ATS

26.3.2026 - 10:40

Les comptes 2025 de l'Etat de Genève affichent un excédent de 50 millions de francs, alors qu'un déficit de 256 millions était inscrit au budget. Malgré ce résultat, le Conseil d'Etat s'inquiète d'une hausse des dépenses de 4,7% en un an.

Des journalistes consultent des documents avant la présentation des comptes 2025 de l'Etat de Genève, lors d'une conférence de presse du Conseil d'Etat genevois in corpore, ce jeudi 25 mars 2026 a Genève. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Des journalistes consultent des documents avant la présentation des comptes 2025 de l'Etat de Genève, lors d'une conférence de presse du Conseil d'Etat genevois in corpore, ce jeudi 25 mars 2026 a Genève. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.03.2026, 10:40

Rendu public jeudi, ce léger excédent est dû à des revenus inattendus, notamment de recettes fiscales supérieures de 166 millions à celles projetées et de la redistribution du bénéfice 2024 de la Banque nationale suisse pour 117 millions. Totalisant 11 milliards, les revenus demeurent stables par rapport aux comptes 2024.

En revanche, les charges ont augmenté de 490 millions pour atteindre 11 milliards et sont supérieures de 1% à l'enveloppe budgétaire. Le Conseil d'Etat maintient ainsi son objectif de maîtriser les dépenses par l'adoption prochaine d'un plan d'économies. Les investissements se sont élevés à 678 millions, ce qui correspond à un taux de réalisation de 90%. La dette financière se monte à 11,3 milliards.

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