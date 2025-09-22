  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Renseignement «Excès de prudence» du SRC face à l'extrémisme de gauche

ATS

22.9.2025 - 09:17

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) n'utilise pas tous les moyens légaux à sa disposition pour combattre la violence d'extrême gauche, pointe son autorité de surveillance. Il manque notamment de personnel.

La violence d'extrême gauche n'est pas combattue comme elle pourrait l'être par le SRC (rapport).
La violence d'extrême gauche n'est pas combattue comme elle pourrait l'être par le SRC (rapport).
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 09:17

22.09.2025, 10:19

Le rapport, révélé lundi par la radio SRF, estime que le SRC n'est pas en mesure de remplir son mandat de façon optimale. Outre le manque de ressources humaines, il souffre d'une dégradation de la collaboration avec les services de sûreté cantonaux.

La directrice de l'autorité de surveillance Prisca Fischer déplore aussi sur SRF que la «culture de conduite (du SRC) est telle qu'elle amène pratiquement le personnel à faire preuve d'un excès de prudence».

Dans une réponse adressée à Keystone-ATS, le SRC dit avoir «renforcé ses capacités pour combattre l'extrémisme de gauche et prévoir une nouvelle extension». Des «considérations de sécurité» l'ont mené à renoncer à engager certains moyens dans des cas particuliers.

Les plus lus

Des pluies diluviennes attendues en Suisse !
5 heures de cérémonie dans un stade bondé, pour saluer «un géant de sa génération»
Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France
4 ans après la disparition de Delphine Jubillar, son mari aux assises pour meurtre
Lausanne: on connaît la cause de la chute du cèdre de Pré-du-Marché
«Des gens vont se sentir investis d'une mission : traquer les homosexuels»