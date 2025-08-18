  1. Clients Privés
Scolarité – GE Exclusion des élèves frontaliers: des familles contre-attaquent

ATS

18.8.2025 - 12:06

Dès la rentrée 2026, une partie des élèves frontaliers ne seront plus admis dans les écoles genevoises.
Dès la rentrée 2026, une partie des élèves frontaliers ne seront plus admis dans les écoles genevoises.
ATS

A Genève, la fin annoncée de la scolarisation des élèves frontaliers dans le canton prend une tournure juridique et politique. Un collectif de familles lance deux recours contre cette mesure et veut porter le dossier devant le Grand Conseil.

Keystone-SDA

18.08.2025, 12:06

Les deux recours seront déposés devant la Chambre constitutionnelle de Cour de justice, a indiqué lundi devant la presse Anthony Lehmann, au nom du collectif «Ecole pour Tous». Les recours portent notamment sur la disproportion de la mesure et sur la violation du droit à un enseignement de base.

Le collectif compte aussi sur une motion socialiste, qui pourrait être débattue la semaine prochaine au Grand Conseil, pour que le Conseil d'Etat revienne sur sa décision. Ce texte demande que les enfants déjà engagés dans le système scolaire genevois puissent y terminer leur cursus.

La décision de scolariser les élèves sur leur lieu de domicile date de 2018, mais était accompagnée d'une disposition transitoire. L'exécutif a décidé en juin de mettre fin à ce régime transitoire dès la rentrée 2026.

