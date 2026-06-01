  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Près de 3500 militaires mobilisés Exercice d'envergure de l'armée suisse contre les menaces hybrides

ATS

1.6.2026 - 12:36

L'armée suisse mène dans le courant du mois de juin un vaste exercice d'entraînement à la protection des infrastructures critiques, dans un contexte de menace accrue. L'opération «Conex 26» déployée au nord-ouest de la Suisse mobilise quelque 3500 militaires.

Quelque 3500 membres de l'armée suisse sont mobilisés durant le mois de juin dans le cadre de l'exercice «Conex 26» (photo d'illustration).
Quelque 3500 membres de l'armée suisse sont mobilisés durant le mois de juin dans le cadre de l'exercice «Conex 26» (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 12:36

01.06.2026, 13:16

L'exercice de simulation de crise «Conex 26» vise à renforcer la capacité de défense face aux menaces hybrides. Il se déroulera du 12 au 19 juin dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Lucerne.

Les responsables de l'opération la décrivent comme un cours de répétition «tout à fait normal, mais avec davantage de participants». «Il s’agit de renforcer la capacité de défense et de vérifier la collaboration avec les partenaires civils», a indiqué lundi à Aarau Alexander Kohli, commandant de la Division territoriale 2, devant les médias.

Le dernier exercice «Conex» remonte à 2015. Depuis, la situation sécuritaire en Europe est devenue plus instable, selon Alexander Kohli, qui évoque des menaces toujours plus complexes.

Les plus lus

Accident mortel dans le canton de Vaud : un motard perd la vie à Bursinel
La grande fête trumpienne à la Maison Blanche fait fuir les artistes
Berne veut récupérer les fusils militaires inutilisés
Les hôtels genevois subissent de plein fouet les effets du G7
Une Suisse sans crocs et ses fans «imbattables» affiliés à la cruauté
Valais: deux délits de chauffard supplémentaires en un après-midi