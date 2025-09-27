  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud et Fribourg Exercice incendie grandeur nature dans le tunnel d'Arrissoules

ATS

27.9.2025 - 09:07

L'Office fédéral des routes a mené dans la nuit de vendredi à samedi un exercice grandeur nature de sécurité dans les tunnels d'Arrissoules. Il s'agissait de tester la fluidité des opérations de sauvetage sur un périmètre impliquant les cantons de Vaud et Fribourg.

Une septantaine de pompiers, policiers, ambulanciers et figurants ont participé à cet exercice qui simulait un incendie causé par un choc entre deux véhicules dans le tunnel d'Arrissoules.
Une septantaine de pompiers, policiers, ambulanciers et figurants ont participé à cet exercice qui simulait un incendie causé par un choc entre deux véhicules dans le tunnel d'Arrissoules.
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 09:07

27.09.2025, 10:29

La simulation portait sur un choc frontal entre deux véhicules dans le tunnel d’Arrissoules, où le trafic était bidirectionnel en raison de travaux dans le tunnel opposé sur la chaussée en direction de Berne. Selon le scénario retenu par l'OFROU, les deux véhicules accidentés ont provoqué un incendie et un dégagement de fumée.

Les secours avaient pour mission de maîtriser le feu et de prendre en charge les blessés. L'objectif de cette opération d'envergure était de tester le bon fonctionnement des équipements de sécurité dans les tunnels et la coordination des équipes de secours. Le défi était particulier, le tunnel étant situé sur deux cantons.

Une septantaine de personnes, pompiers, policiers, ambulanciers et figurants et une dizaine de véhicules dépollués ont été impliqués dans l’exercice qui a nécessité la fermeture de l’autoroute entre les jonctions d’Yverdon-Sud et d'Estavayer-le-Lac de vendredi à 22h00 à samedi à 05h00 heures. Le coût de l’exercice entièrement pris en charge par l’OFROU s’élève à 60'000 francs.

Tous les huit ans, des tests de ce type sont menés dans les tunnels, précise l'OFROU. Ils permettent aux participants, la police, les pompiers, les ambulanciers et l'unité territoriale, d’acquérir une routine d’intervention en cas d’accidents impliquant l’infrastructure routière.

Les plus lus

Autriche: elle se fait passer pour une victime et récolte 37’000 euros sur «GoFundMe»
Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise
A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre
La vengeance de Trump ne fait que commencer
Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart
La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions