Exercice majeur : un soldat suisse heurté par un véhicule en Autriche

Un soldat a été blessé aux jambes dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de l'exercice «Trias 25» de l'armée suisse sur la gigantesque place d’armes autrichienne d’Allentsteig. La justice militaire a ouvert une enquête.

Un soldat a été blessé aux jambes dans le cadre de l'exercice «Trias 25» de l'armée suisse (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit lors d'un exercice de nuit, précise l'armée dans un communiqué. C'est aux alentours de minuit, mercredi, que le soldat a été heurté par un véhicule et blessé aux jambes. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage et a reçu des soins médicaux.

La justice militaire, qui se trouve également sur place pour encadrer ce cours de répétition, a ouvert une enquête sur l'accident. Hospitalisé, le soldat rentrera en Suisse dès qu'un transport sera possible.

L'exercice de l'armée suisse en Autriche a débuté mardi 15 avril dernier. De grande ampleur, il mobilise un millier de militaires. Il doit fournir de précieux enseignements pour l'avenir des Forces terrestres, sur le plan technologique, tactique, logistique. Sans oublier l'interopérabilité, puisque environ 160 militaires allemands et 120 autrichiens sont associés à l'exercice. La préparation de l'exercice a duré un an et demi. Il durera jusqu'au 9 mai.