Les Grisons comptent le plus de loups abattus de tout le pays. Malgré cela, le nombre d'animaux de rentes tués cet été a été nettement plus élevé que l'an dernier. De quoi diviser les experts sur l'utilité réelle des tirs.

Aux grisons, 17 meutes doivent être réduites, dont une qui doit être complètement éliminée (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La situation serait bien pire sans l'abattage des loups. C'est pourquoi il est également important que l'ordonnance sur la chasse soit pleinement utilisée», affirme à Keytone-ATS Thomas Roffler (UDC), président de l'Union des paysans grisons. Le ton est différent pour Christina Steiner, présidente de l'association CHWolf: selon elle, le canton des Grisons «exploite au maximum» la nouvelle ordonnance sur la chasse et tue également des animaux dans des meutes inoffensives.

Au niveau des chiffres, durant la phase de régulation autorisée de septembre à janvier 2024/2025, les Grisons ont tué 48 loups. Fin août 2024, les autorités ont recensé 142 attaques d'animaux de rente, contre 167 un an plus tard à la même date.

Pour la phase de régulation qui vient de débuter, les Grisons ont à nouveau déposé, et de loin, le plus grand nombre de demandes d'abattage auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). 17 meutes doivent être réduites, dont une qui doit être complètement éliminée. A titre de comparaison: le Valais souhaite intervenir auprès de cinq meutes et avait abattu 34 loups durant la phase de régulation l'an dernier.

Le Parlement a rendu possible l'abattage préventif des loups, soit avant même qu'ils n'aient tué des animaux de rente, en révisant la loi sur la chasse en décembre 2022. Cette année-là, 517 animaux de rente ont été tués uniquement aux Grisons, ce qui était «aberrant», selon M. Roffler. S'il n'y avait pas eu d'abattage préventif, ce chiffre aurait probablement été dépassé cette année, affirme-t-il.

Loups solitaires plus dangereux

L'an dernier en Basse-Engadine, les autorités ont abattu la meute du Fuorn, qui avait été rendue responsable de deux attaques sur des bovins. Malgré son éradication, des nombreux moutons avaient été tués dans la vallée à cause d'un couple de loups solitaire.

L'élimination d'une meute entière a laissé la place à des loups solitaires potentiellement plus problématiques, selon Christina Steiner de CHWolf. Leur survie dépend davantage de proies faciles, comme un mouton pas assez protégé. Il leur est par exemple plus compliqué de tuer un cerf.

Thomas Roffler est partiellement d'accord avec ce point de vue. Le couple de loups s'est comporté de manière «hautement problématique» durant l'été, mais cela l'attriste. Pour lui, il est incompréhensible qu'il ne soit pas possible d'intervenir plus rapidement.

Protection des troupeaux débattue

Selon CHWolf, qui se réfère à une étude réalisée en Lettonie, la décimation aveugle des meutes n'est pas une solution pour un élevage sûr des animaux de rente. L'association milite pour la protection des troupeaux, à condition qu'elle soit mise en œuvre de manière sérieuse et conséquente, selon Mme Steiner. CHWolf soutient les exploitations agricoles dans ce domaine depuis quelques années.

«Il n'y a rien de tel que la protection des troupeaux», déclare également Ruedi Haller, qui estime toutefois qu'un certain nombre de tirs est tout aussi important. Il note toutefois que l'on ne peut pas faire l'impasse sur la protection des troupeaux en abattant des loups. «Nous avons besoin des deux. Nous devons encore déterminer dans quelle proportion», a-t-il indiqué. Il a également reconnu que la Suisse manque encore d'une certaine expérience en la matière.

A contrario, le président de l'Union suisse des paysans Thomas Roffler note qu'une protection sérieuse des troupeaux est tellement coûteuse que de plus en plus d'éleveurs ne veulent plus s'en charger, même si le loup continue à tuer des moutons. Selon M. Roffler, cette situation menace l'économie alpestre.

Deux interventions cantonales

Ce dernier souhaite donc aller encore plus loin et prévoit, avec le groupe UDC du Grand Conseil grison, de déposer deux interventions dès la prochaine session d'octobre.

L'une d'entre elles vise à impliquer davantage les chasseurs dans la chasse au loup. Actuellement, les chasseurs peuvent tirer sur les loups après une soirée d'information pendant la chasse haute. Il souhaite étendre cette possibilité à la chasse au petit gibier, basse, à la chasse spéciale et à la chasse avec permis.

La deuxième proposition vise à prolonger la chasse au loup. L'année dernière, tous les tirs autorisés n'ont pas été effectués. 67 loups auraient dû être tués, 48 l'ont finalement été. Les gardes-chasse ont expliqué que plus le temps passait, plus il devenait difficile de distinguer les jeunes loups autorisés à être abattus des loups adultes.