Libertés fondamentales Experts à l'ONU alarmés par les poursuites après un sit-in à l'EPFZ

ATS

27.1.2026 - 11:17

Dix experts onusiens se disent alarmés par les procès il y a quelques mois de plusieurs militants jugés pour avoir participé à un sit-in pour Gaza en mai 2024 à l'EPFZ. Ils ont dénoncé la criminalisation des libertés fondamentales mardi à Genève.

Les manifestants pour Gaza avaient été délogés en 2024 de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) par la police (archives).
Les manifestants pour Gaza avaient été délogés en 2024 de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) par la police (archives).
sda

Keystone-SDA

27.01.2026, 11:17

Environ 70 étudiants avaient appelé l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) à se désengager de toute recherche liée à l'appareil militaro-industriel israélien. L'établissement avait déposé une plainte pour violation de domicile et la police avait délogé les protestataires qui refusaient de quitter le site.

Sur son site, il admettait ne pouvoir exclure que son savoir puisse être utilisé par des militaires, en l'absence de contrôle sur l'usage final des collaborations scientifiques. Il serait alors «potentiellement complice de crimes internationaux», selon les experts, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU mais sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme.

Des réglementations fédérales ont été lancées en mai dernier, mais elles ne s'appliquent pas à la recherche fondamentale. La responsabilité est déléguée aux chercheurs sans surveillance institutionnelle, déplorent les dix experts indépendants.

Cinq condamnations

Cinq étudiants ont été condamnés en octobre dernier pour intrusion à des peines pécuniaires avec sursis, mais la défense avait annoncé qu'elle souhaitait interjeter appel. Deux autres ont été acquittés pour des raisons de procédure. Des décisions sont pendantes pour dix militants supplémentaires, alors que plus d'une vingtaine avaient accepté de leur côté une ordonnance pénale contre eux.

L'activisme des étudiants fait partie de leurs libertés fondamentales et «ne doit pas être criminalisé», soulignent aussi ces dix experts indépendants, dont la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens Francesca Albanese.

Selon eux, les universités et les Etats doivent garantir que «la solidarité avec des questions de droits humains et l'exigence de responsabilités d'institutions étatiques» n'aboutissent pas à de l'intimidation et des poursuites. Ces experts demandent à la Suisse de se conformer à ses obligations internationales. Et ils souhaitent que la complicité potentielle de partenariats de recherche dans des crimes internationaux s'arrête.

«La recherche financée par des fonds publics ne doit pas contribuer, directement ou indirectement, à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide», ajoutent les experts. «Les Etats et les institutions ont l'obligation de garantir que cela n'ait pas lieu», insistent-ils.

