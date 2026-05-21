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BOUM à Collombey Explosions en Valais : les cheminées Tamoil dynamitées

Barman Nicolas

21.5.2026

Les deux immenses cheminées de l’ancienne raffinerie Tamoil à Collombey-Muraz ont été détruites jeudi après-midi. Une démolition spectaculaire qui tourne définitivement la page de plus de 50 ans d’histoire industrielle dans le Chablais. (Vidéo ci-dessous)

Explosions: les cheminées de Tamoil détruites à l’explosif

Explosions: les cheminées de Tamoil détruites à l’explosif

Teaser : Les deux immenses cheminées de l’ancienne raffinerie Tamoil à Collombey-Muraz ont été détruites jeudi après-midi. Une démolition spectaculaire qui tourne définitivement la page de plus de 50 ans d’histoire industrielle dans le Chablais.

21.05.2026

Nicolas Barman

21.05.2026, 15:33

21.05.2026, 15:43

À 14 heures précises, les deux dernières cheminées de l’ancienne raffinerie Tamoil se sont effondrées dans un immense nuage de poussière à Collombey-Muraz.

Quelques secondes ont suffi pour faire disparaître les deux structures emblématiques du site industriel valaisan.

4'000 tonnes de béton et de briques

Hautes de 100 mètres chacune, ces cheminées datant de 1963 représentaient près de 4000 tonnes de béton et de briques. Leur destruction marque l’ultime étape du démantèlement de la raffinerie fermée depuis plusieurs années.

Le tir a été réalisé en deux séquences successives à l’aide d’explosifs. Avant l’effondrement, un tir d’effarouchement a été effectué afin d’éloigner la faune présente dans le secteur.

Quelques secondes ont suffi pour faire disparaître les deux structures emblématiques du site industriel valaisan.
Quelques secondes ont suffi pour faire disparaître les deux structures emblématiques du site industriel valaisan.
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Une opération préparée depuis des mois

Pour faire tomber les deux géantes, Tamoil avait opté pour la technique du basculement contrôlé. Selon l’entreprise, cette méthode était la plus sûre et la mieux adaptée aux contraintes du site.

L’opération avait nécessité d’importants préparatifs. Des études et des tests avaient été réalisés afin de limiter les impacts sur les alentours. Des dispositifs de contrôle des vibrations avaient aussi été installés pour surveiller l’effondrement en temps réel.

Afin de réduire les secousses, des matelas amortisseurs en gravats avaient été disposés au pied des cheminées. Un talus spécial avait également été aménagé pour faciliter la fragmentation des structures lors de leur chute.

Des systèmes de pulvérisation d’eau ont par ailleurs été utilisés pour limiter le dégagement de poussière pendant l’effondrement.

La fin d’un immense chantier

Cette démolition spectaculaire constitue le dernier grand acte d’un chantier lancé en 2021. Depuis plusieurs années, les anciennes installations de raffinage disparaissent progressivement du paysage du Chablais.

Au total, près de 90 kilomètres de tuyauterie ont été démontés et quelque 30’000 tonnes d’acier évacuées. Les 54 citernes présentes sur le site avaient déjà été détruites auparavant.

Tamoil assure avoir mené un chantier exemplaire, notamment sur le plan du recyclage des matériaux issus des anciennes infrastructures.

Un symbole du Valais qui disparaît

Pendant des décennies, la raffinerie de Collombey-Muraz a représenté un pilier économique majeur de la région. Mais le 13 janvier 2015, la direction annonce la mise en veille progressive du site, provoquant un véritable choc dans le Chablais valaisan.

Les 270 employés entrent alors dans une longue période d’incertitudes. Manifestations, recherches de repreneurs et négociations autour d’un plan social se succèdent pendant plusieurs années.

En mai 2019, Tamoil confirme finalement la fermeture définitive de la raffinerie après plus de 50 ans d’activité.

Avec la disparition des deux dernières cheminées, c’est désormais toute une page de l’histoire industrielle valaisanne qui s’efface du paysage.

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