blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

REPARTITION DES TACHES : L’Administration fédérale des finances (AFF) et la Conférence des cantons présentent vendredi leurs premiers travaux sur la répartition des tâches entre les échelons fédéraux et cantonaux. L’objectif de ce projet, lancé en juin 2024, est d’accroître la marge de manoeuvre des échelons de l’État et de renforcer à long terme le bon fonctionnement du fédéralisme.

COLOMBIE : Le président colombien Gustavo Petro organise à partir de vendredi à Santa Marta la première conférence internationale sur la fin des combustibles fossiles. Une cinquantaine de pays doivent y participer. Tombant en pleine crise énergétique mondiale, les résultats concrets du sommet semblent toutefois incertains.

HOCKEY SUR GLACE : Fribourg-Gottéron et Davos se retrouvent vendredi soir à St-Léonard pour l'acte IV de la finale des play-off de National League. Une victoire à domicile permettrait aux Dragons de s'offrir trois pucks de titre. Pour l'instant, les trois premiers matches sont toujours revenus à l'équipe évoluant à l'extérieur. Déjà vainqueur de l'acte I dans les Grisons (3-2), Fribourg a récidivé mercredi à Davos en arrachant la victoire dans la 2e prolongation, grâce à un but de son éternel capitaine Julien Sprunger (3-2, 89e). Mais l'acte II perdu à Fribourg (3-1) après un début de match catastrophique est encore dans toutes les têtes des Dragons.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix. Instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée vise à promouvoir les valeurs de la coopération internationale et du respect du droit, écrit l'ONU. Face à des défis mondiaux complexes et interconnectés, tels que les crises climatiques ou sécuritaires, aucun État ne peut agir seul. Le multilatéralisme constitue la méthode la plus efficace pour prévenir les conflits et élaborer des solutions collectives. Toutes les informations sur le site de l’ONU: https://www.un.org/fr/observances/Multilateralism-for-Peace-day

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 24 avril, c’est aujourd’hui la Semaine mondiale de la vaccination. Cette initiative internationale met en lumière l'importance de la vaccination pour protéger les populations de tous âges contre les maladies évitables, écrit l'ONU. Elle rappelle que les vaccins représentent l'une des plus grandes réussites de la santé publique, ayant sauvé au moins 154 millions de vies au cours des cinquante dernières années. Toutes les informations sur le site de l’ONU: https://www.who.int/fr/campaigns/world-immunization-week/2025

Vu dans la presse

ARMEE : Quelque 200 personnes se sont déplacées à la séance d’information organisée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), jeudi soir à Payerne, où l'inquiétude des riverains de la base aérienne était palpable selon la Liberté et 24 heures. Le public présent à la séance a clairement affiché son opposition à l'arrivée des F-35 dans la Broye en 2028. Il a dénoncé un bruit doublé – le secrétaire général du DDEPS a lui-même illustré le boucan généré par les F-35 de la sorte: «C'est comme si deux F/A-18 décollaient en même temps» – et des risques sanitaires. Les mesures d'insonorisation et la réduction des vols proposées par le DDPS sont jugées insuffisantes par les voisins de la base aérienne. Ils ont notamment réclamé une insonorisation globale et menacé de nombreuses oppositions juridiques. La mise à l'enquête s'étend du 18 mai au 17 juin.

JUSTICE : Un Seelandais de 63 ans a été condamné jeudi à 29 mois de prison pour abus sexuels sur une fillette de quatre ans et possession de pédopornographie par le Tribunal régional du Jura-Bernois Seeland, rapportent le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt. Bien que le tribunal souligne la gravité des actes, il a consenti à une exception rare: le report de la peine au profit d’une thérapie ambulatoire préalable. S’appuyant sur une expertise psychiatrique favorable, la juge estime qu’un traitement en liberté sera plus efficace qu’en milieu carcéral. La durée de ce suivi, ainsi que les mesures de substitution déjà subies, seront déduites de la peine finale. «Pour sa satisfaction égoïste, le prévenu a ruiné l’innocence de notre fille et la confiance que mon mari et moi-même pouvions avoir dans les relations humaines», a réagi la maman de la victime à la sortie de l'audience. L'homme se voit interdire tout contact avec des mineurs et doit indemniser de 1500 francs la famille de la victime.

HOOLIGANISME : Le canton de Zurich a prononcé ces dernières années davantage de sanctions contre des supporters de football violents que tous les autres cantons réunis, rapporte le Tages-Anzeiger. Entre les saisons 2021 et 2025, les corps de police zurichois ont édicté 246 interdictions de périmètre et 25 obligations de se présenter à la police, écrit le journal en se référant à des chiffres de l’Office fédéral de la police. Durant la même période, l’ensemble des autres cantons a prononcé 202 interdictions de périmètre et 10 obligations de se présenter. Cette différence s'expliquerait notamment par la présence de trois clubs de Super League dans le canton, ainsi que par la forte rivalité entre le FC Zurich et les Grasshoppers.

COMMERCE DE DETAIL : Migros Valais a fortement réduit ses charges de personnel, passées de 76,42 millions de francs en 2024 à 66,59 millions en 2025, relate Le Nouvelliste qui se base sur les comptes de la coopérative. Cette baisse s’explique par des restructurations: regroupement logistique, transferts de collaborateurs vers Migros Logistique Romande, fermeture des derniers magasins SportX, arrêt d’un commerce spécialisé à Brigue et fermeture d’une filiale. Les effectifs ont aussi diminué, de 1336 employés en 2023 à 1214 en 2025, hors apprentis. Le chiffre d’affaires recule pour la deuxième année consécutive, à 472,6 millions (-2,35%), mais les économies réalisées permettent au bénéfice de progresser à 3 millions. Migros poursuit son recentrage sur les supermarchés: après l’arrivée de magasins VOI franchisés en 2025, trois nouveaux supermarchés ouvriront en 2026 à Ayent, Monthey et Fully.

PROTECTION DES DONNEES : De nombreuses webcams touristiques du canton du Valais ne respectent pas les exigences légales en matière de protection des données, selon le Walliser Bote. Sur les 66 caméras analysées, seules deux étaient conformes. Le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, Lauris Loat, a lancé cette enquête après plusieurs signalements de particuliers. Il a transmis des recommandations aux communes concernées. La loi ne prévoit toutefois pas d’amendes, précise le quotidien. Plusieurs communes ont déjà réagi, notamment Zermatt, Riederalp ou Inden. Lauris Loat a annoncé de nouveaux contrôles par sondage.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : Décès de la mezzo-soprano allemande Christa Ludwig, l'une des plus grandes voix de la deuxième moitié du XXe siècle.

- Il y a 5 ans (2021) : Le président américain Joe Biden reconnaît officiellement les massacres des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale comme un génocide.

- Il y a 110 ans (1916) : Début de «l'insurrection de Pâques» à Dublin par des groupes républicains armés contre la domination britannique. Le mouvement se terminera le 29 avril par la reddition sans condition des insurgés.

Le dicton du jour

«Avril a trente jours. Si trente et un il avait, Personne ne s'en plaindrait»