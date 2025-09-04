  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

F-35 L'UDC Thomas Hurter a eu des doutes sur le «prix fixe»

ATS

4.9.2025 - 06:46

Le conseiller national Thomas Hurter (UDC/SH), membre de la commission de la politique de sécurité, affirme avoir eu des doutes face aux promesses d'un prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat F-35A par l'armée suisse. «Mais nous n'avons pas pu le vérifier».

Les 36 F-35A que la Suisse veut acheter pourrait coûter jusqu'à 1,3 milliard de francs supplémentaires (archives).
Les 36 F-35A que la Suisse veut acheter pourrait coûter jusqu'à 1,3 milliard de francs supplémentaires (archives).
sda

Keystone-SDA

04.09.2025, 06:46

«Il n'y a pas eu de sous-commission pour l'acquisition. Nous n'avons jamais pu voir et examiner les contrats avec les Etats-Unis», ajoute M. Hurter, interrogé jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung. Chaque fois que quelqu'un a posé des questions, poursuit-il, le Département fédéral de la défense (DDPS) réagissait de manière presque agressive, en disant: «C'est un prix fixe. Arrêtez de poser des questions!»

A posteriori, «on aurait probablement dû être vigilant», reconnaît M. Hurter, mais, souligne-t-il, le Parlement devrait en principe pouvoir faire confiance à une conseillère fédérale.

«Dans les expertises et procès-verbaux maintenant publiés et mis à disposition des commissions de la politique de sécurité, on trouve le terme 'prix fixe', mais il n'est jamais en rapport avec le nombre de pièces, la date ou l'offre. Apparemment, le DDPS a lui aussi eu des doutes à un moment donné, sinon il n'aurait pas commandé d'expertises», relève l'élu UDC.

Un cadre financier

Le résultat serré de la votation sur l'achat d'avions de combat en septembre 2020 n'est pas une raison pour refaire le vote, estime M. Hurter. «Même une faible majorité est un 'oui'». Face à l'envol du prix d'achat des appareils américains, il préconise de respecter l'enveloppe de 6 milliards de francs approuvée par le peuple. «La Suisse doit examiner d'autres solutions, par exemple économiser en interne ou acquérir moins d'avions».

Le F-35 a le meilleur rapport qualité-prix et il «peut tout faire», martèle le spécialiste de l'UDC en matière de sécurité. Le fait que l'OTAN mise également sur ce modèle parle en faveur de la qualité de l'appareil américain de cinquième génération, ajoute-t-il, pointant le fait qu'il a été vendu plus de 1000 fois et la longue liste des commandes.

En septembre 2020, le peuple suisse avait approuvé, par 50,5% des voix, l'achat d'avions militaires pour six milliards de francs. Selon la Suisse, qui parle d'un prix fixe, le coût des 36 F-35A devait s'élever à 6,035 milliards de francs. Mais les Etats-Unis parlent d'un «malentendu» et font valoir un surcoût entre 650 millions et 1,3 milliard de francs pour les 36 appareils furtifs.

Les plus lus

«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps
F-35: le DDPS sur la défensive – «Nous n'avons jamais pu consulter les contrats»
Voyant ses droits de douane menacés, Trump saisit la Cour suprême
Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine
«Gestion désastreuse et injuste» - Les boxeuses françaises privées de Mondiaux !