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F-35 Les immeubles alentour équipés de fenêtres anti-bruit

ATS

20.4.2026 - 21:00

La population vivant à proximité des bases aériennes militaires de Payerne, de Meiringen et d'Emmen recevra des fenêtres anti-bruit afin de réduire les nuisances sonores engendrées par le F-35A. Quelque 230 immeubles sont concernés.

Le nombre d'avions finalement stationnés dans les bases aériennes n'aura pas d'influence sur la nuisance sonore, selon Marchel Mühlethaler, responsable de l'introduction du F-35A au sein du Groupement Défense.
Le nombre d'avions finalement stationnés dans les bases aériennes n'aura pas d'influence sur la nuisance sonore, selon Marchel Mühlethaler, responsable de l'introduction du F-35A au sein du Groupement Défense.
ATS

Keystone-SDA

20.04.2026, 21:00

20.04.2026, 21:17

Pas moins de 170 habitations à Emmen (LU) ainsi que 30 à Payerne (VD) et Meiringen (BE) seront équipées, a indiqué le Département fédéral de la défense lundi. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un crédit d'engagement de 30 millions de francs à cet effet.

Les travaux d'installation devraient débuter en 2027. La population des trois régions sera informée au cours de la semaine.

D'autres bâtiments situés dans la zone entourant les bases aériennes sont déjà équipés. Au total, 550 habitations sont concernées par les nuisances sonores.

La Suisse prévoit d'obtenir 30 F-35A américains. Ces jets doivent être stationnés à Payerne dès 2028, dès 2030 à Meiringen et à partir de 2032 à Emmen.

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