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Fête du travail Pierre-Yves Maillard appelle à résister à Lausanne

ATS

1.5.2026 - 19:44

Environ 800 personnes ont participé vendredi en fin de journée au traditionnel cortège du 1er mai à Lausanne. Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse (USS), était de la partie et a appelé à la résistance.

Pierre-Yves Maillard était présent à la manifestation à l'occasion de la fête du travail (photo d'archives).
Pierre-Yves Maillard était présent à la manifestation à l'occasion de la fête du travail (photo d'archives).
sda

Keystone-SDA

01.05.2026, 19:44

Parti de la Riponne, le défilé a rallié l'esplanade de Montbenon vers 19h00, où il a été accueilli en musique. La manifestation s'est déroulée dans le calme, a indiqué la police lausannoise.

Plusieurs discours ont ensuite été prononcés, dont celui de Pierre-Yves Maillard. Le Vaudois a appelé à résister tous azimuts. A commencer contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», soumise à votation le 14 juin.

«Nous résistons au retour d'une Suisse où on laisse entrer le travailleur, mais où on le coupe de sa famille. Nous résistons à la mise en cause du contrôle des salaires. Nous résistons à une explosion du dumping et du travail au noir», a notamment déclaré le socialiste, selon la version écrite de son discours.

Le conseiller aux Etats a aussi à appeler à résister dans son canton de Vaud, qui vote aussi le 14 juin sur l'introduction d'un salaire minimum. «Qu'il faille se battre pour faire accepter ce principe par la droite et les milieux patronaux est simplement invraisemblable», a-t-il dit.

«Batailles» à gagner

Le président de l'USS a cité plusieurs autres exemples d'actes de résistance récents, qu'ils aient été portés par les maçons, les chauffeurs des transports publics de Winterthour, la fonction publique vaudoise ou encore la population fribourgeoise qui vient de refuser la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat.

Devant la foule, Pierre-Yves Maillard a évoqué «un gigantesque capital accumulé qui en veut toujours plus et qui nous prend toujours plus.» Et encore une fois d'appeler à «résister partout» face à ceux qui veulent «tuer l'espoir» et à gagner «les batailles qui sont devant nous grâce à la solidarité et à l'unité», a-t-il conclu.

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