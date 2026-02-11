  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Fabrice Thétaz, nouveau président de l'Union des villes valaisannes

ATS

11.2.2026 - 11:45

Fabrice Thétaz est le nouveau président de l'Union des villes valaisannes (UVV). Le Montheysan succède à Philippe Varone, le président de la Ville de Sion, qui quitte la fonction après quatre ans.

Fabrice Thétaz a été élu à la tête de l'Union des villes valaisannes.
Fabrice Thétaz a été élu à la tête de l'Union des villes valaisannes.
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 11:45

Président de la Ville de Monthey depuis le 1er janvier 2025, Fabrice Thétaz (PLR) a été élu pour un mandat de quatre ans à la tête de l'UVV, selon un communiqué de presse diffusé mercredi par la Ville de Monthey.

Avant de devenir le successeur de Stéphane Coppey (Le Centre) à la tête de la commune de Monthey, Fabrice Thétaz (38 ans) a été conseiller général, président du législatif, conseiller municipal, puis vice-président de la cité chablaisienne.

Niveau 4 sur 5. Les Alpes sous tension: avalanches très importantes attendues

Niveau 4 sur 5Les Alpes sous tension: avalanches très importantes attendues

Neuf membres

Créée en 1992, l’UVV réunit les présidents et secrétaires municipaux de neuf villes valaisannes «historiques», à savoir Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Loèche, Viège, Naters et Brigue. Malgré leurs 10'000 habitants, les communes de Collombey-Muraz, Crans-Montana et Val-de-Bagnes n'en font pas partie n'ayant pas le statut de ville.

Le but de l'UVV est de promouvoir les intérêts communs et particuliers, de sauvegarder les compétences des villes valaisannes, ainsi que de favoriser la coordination des études et la collaboration entre ses membres.

Les plus lus

HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants
Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée
Un proche de Donald Trump déclenche une vaste enquête du FBI
La justice joue un mauvais tour à Donald Trump
Après sa confession, le biathlète infidèle au cœur de la polémique