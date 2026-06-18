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Transmis par les moustiques Le Tessin renforce la surveillance face au virus du Nil occidental

ATS

18.6.2026 - 16:15

Pour repérer plus rapidement la présence du virus du Nil occidental et limiter sa propagation, un nouveau programme de surveillance vient d'être mis en place au Tessin. En Suisse, un seul cas humain de contamination a été confirmé à ce jour.

Ce virus se transmet essentiellement par les moustiques (image d’illustration).
Ce virus se transmet essentiellement par les moustiques (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 16:15

La Confédération, en collaboration avec la Haute-Ecole spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et les autorités sanitaires tessinoises, lance un programme de surveillance du virus du Nil occidental.

Le but du programme est de réduire les risques d'apparition de nouveaux cas chez l'être humain, a expliqué la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Anne Lévy, jeudi, à Mendrisio, tout en saluant le travail déjà entrepris par le Tessin en matière de surveillance du virus.

L'Institut de microbiologie de la SUPSI, qui dispose d'une grande expérience dans la surveillance et la lutte contre les agents pathogènes et leurs vecteurs, va fonctionner à l'avenir comme centre de compétence national dans le domaine.

«Doucement avec l’alcool». Pourquoi certains humains sont-ils des «aimants à moustiques» ?

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Concrètement, l'OFSP, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l'Institut de microbiologie de la SUPSI et les autorités sanitaires du canton du Tessin mettent sur pied un programme de surveillance du virus du Nil occidental.

Le projet adopte l'approche «une seule santé». Il s'enquiert aussi bien de la santé de la population, que de celle des animaux et de l'environnement.

Ce programme de surveillance intégré peut servir de modèle et pourrait être transposé à l'échelle nationale, indique l'OFSP. Même si l'on n'a recensé, à l'heure actuelle, qu'un seul cas local d'infection humaine par le virus du Nil occidental, il est nécessaire d'adopter des mesures rapidement afin de protéger la population, souligne Mme Lévy.

La porte d'entrée du virus

Le Tessin était prédestiné pour ce projet de surveillance. La région pourrait en effet devenir un jour la porte d'entrée en Suisse du virus du Nil occidental, expliquent le médecin cantonal du Tessin Giorgio Merlani et le directeur de l'Institut de microbiologie de la SUPSI Francesco Origgi. Dans le Nord de l'Italie, le virus est déjà bien établi parmi les populations de moustiques.

Le débat fait rage.... Et si les humains éradiquaient tous les moustiques ?

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Le virus du Nil occidental, qui transmet la fièvre du même nom, est surtout présent chez les oiseaux sauvages, rappelle l'OFSP sur son site. La prévention passe par la protection contre les piqûres de moustiques. En Suisse, le virus a été détecté pour la première fois en 2022 chez des moustiques indigènes.

Environ 80% des personnes infectées par le virus ne développent aucun symptôme. Pour les 20% restants, les effets du virus sont semblables à ceux d'une grippe, avec une forte fièvre et des rougeurs au niveau du tronc, explique l'OFSP.

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