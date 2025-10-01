Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FORMATION : L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) organise mercredi une manifestation sur la place Fédérale à Berne pour s'opposer aux coupes prévues dans la formation. Une pétition munie de 35'000 paraphes doit être remise à la Chancellerie fédérale. Diverses actions, bénéficiant d'un appui syndical et associant étudiants et chercheurs, sont prévues aussi à Zurich, Bâle, Lucerne, Lausanne, Genève et Neuchâtel.

CLIMAT : Le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS) dévoile mercredi son rapport sur l'état des glaciers suisses en 2025. Le réseau de surveillance des glaciers fait le point chaque année sur la fonte des glaciers suisses.

FRIBOURG : Les salariés de la fonction publique et parapublique se mobilise mercredi dans le canton de Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Cette journée d'action, de débrayage ou de grève est organisée à l'initiative des syndicats et des organisations de défense du personnel. Le PAFE, long de près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs.

UE : Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne (UE) se retrouvent mercredi à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe. Des milliers de policiers ont été mobilisés pour ce sommet, alors que de mystérieux drones dans le ciel danois ont accru la tension ces derniers jours. Des renforts militaires venus d'Allemagne, de Pologne, de Scandinavie, de France et même d'Ukraine sont présents dans la capitale danoise. Les Etats-Unis ont, eux aussi, envoyé du matériel antidrones.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 1er octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale des personnes âgées. D'ici à 2030, les personnes âgées devraient être globalement plus nombreuses que les jeunes, notamment dans les pays en développement. Cette évolution démographique a considérablement transformé le paysage de la prestation de soins. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/older-persons-day

Vu dans la presse

VALAIS : Le président du FC Sion, Christian Constantin, se retrouve sur le banc des accusés dans le cadre de la faillite d'une entreprise de Martigny (VS), active dans les travaux de peinture et qui a laissé un gouffre de près de 6 millions de francs, relatent mercredi Le Nouvelliste, 24 Heures et la Tribune de Genève. Il est accusé d'avoir aidé le propriétaire de GPi SA à échapper à ses créanciers, en rachetant sa villa estimée à 1,9 million de francs pour un peu moins d'un million, tout en permettant au vendeur de continuer à vivre chez lui. M. Constantin est poursuivi pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Le procès doit avoir lieu les 4 et 5 février 2026.

VIOLENCES : 59% des étudiants de l'université de Genève disent avoir subi des violences de genre, indique mercredi dans Le Courrier Giorgia Magni, maître-assistante à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, qui a mené une recherche sur le sujet. Elles concernent toutes les facultés, mais se manifestent de manière différente selon le contexte, précise la chercheuse. «Plus de deux tiers des violences citées se sont déroulées dans les bâtiments universitaires, principalement dans les couloirs et le hall, mais également à la bibliothèque, dans des salles de classe vides et à la cafétéria», poursuit-elle, soulignant que les violences les plus rapportées sont les blagues à caractère sexuel (77%), les invitations répétées malgré les refus (59%), les attouchements (58%) et les regards insistants (51%).

VALEUR LOCATIVE : La suppression de la valeur locative devrait entraîner des retards dans les rénovations immobilières, avertit mercredi le journal Blick, citant le prestataire de services immobiliers Wüest Partner. Ce dernier s'attend à ce que de nombreux propriétaires immobiliers profitent jusqu'en 2028 des dernières déductions fiscales pour les rénovations, ce qui devrait entraîner une forte augmentation de la demande, en particulier pour les maisons individuelles. Les entreprises spécialisées dans le chauffage et le photovoltaïque sont d'ores et déjà fortement sollicitées, remarque Wüest Partner. Le cabinet table également sur une hausse des prix, notamment du côté des fabricants de pompes à chaleur, d'installations solaires et des constructeurs de cuisines et de salles de bains.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010) : le Conseil national rejette la 11e révision de l'AVS, qui aurait entraîné un relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes.

- Il y a 25 ans (2005) : des attentats font 26 morts sur l'île indonésienne de Bali.

- Il y a 40 ans (1985) : raid de l'armée de l'air israélienne contre le quartier général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en Tunisie.

- Il y a 65 ans (1960) : le Royaume-Uni accorde l'indépendance au Nigeria.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de l'acteur américain Randy Quaid ("Brokeback Mountain"), frère de Dennis Quaid.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de la chanteuse et actrice franco-américaine Jeane Manson.

- Il y a 80 ans (1945) : premier vol intercontinental vers Genève. Pour la première fois, un Douglas DC-4 de la TWA atterrit à Cointrin et, ce, de manière non programmée. Le 8 avril 1946, la TWA commencera à assurer des vols réguliers New York-Genève-Rome-Le Caire.

- Il y a 85 ans (1940) : naissance du cinéaste suisse Fredi Murer ("Vitus").

- Il y a 85 ans (1940) : naissance de l'acteur genevois Jean-Luc Bideau ("La Salamandre").

- Il y a 90 ans (1935) : naissance de l'actrice britannique Julie Andrews ("Mary Poppins», «La mélodie du bonheur», «Victor Victoria").

- Il y a 115 ans (1910) : naissance de Bonnie Parker, qui forme le couple de gangsters Bonnie & Clyde avec Clyde Barrow. Ils ont attaqué des banques, des magasins et des stations-service et commis 14 meurtres. Attirés dans une embuscade, Bonnie et Clyde sont tués le 23 mai 1934.

Le dicton du jour

«Octobre en bruine, hiver en ruine».