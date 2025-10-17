  1. Clients Privés
Dès samedi Son et lumière : faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne

ATS

17.10.2025 - 20:39

Le Palais fédéral accueillera cette année encore le spectacle son et lumière «Rendez-vous Bundesplatz». Dès samedi jusqu'au 22 novembre prochain, il proposera une libre interprétation du roman de Jules Verne «Le tour du monde en 80 jours».

Faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne - Gallery
Faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne - Gallery. La 15e édition de "Rendez-vous Bundesplatz" fera voyager le public aux quatre coins de la planète sur les traces de Phileas Fogg.

La 15e édition de "Rendez-vous Bundesplatz" fera voyager le public aux quatre coins de la planète sur les traces de Phileas Fogg.

Photo: ATS

Faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne - Gallery. Nouveauté cette année, plusieurs scènes du spectacle sont accompagnées de musique et de chants en direct, sur des arrangements du collectif suisse "Take this".

Nouveauté cette année, plusieurs scènes du spectacle sont accompagnées de musique et de chants en direct, sur des arrangements du collectif suisse "Take this".

Photo: ATS

Faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne - Gallery. Le voyage passe par New York et la statue de la liberté.

Le voyage passe par New York et la statue de la liberté.

Photo: ATS

Faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne - Gallery. Trois représentations sont prévues chaque soir, du samedi 18 octobre au samedi 22 novembre.

Trois représentations sont prévues chaque soir, du samedi 18 octobre au samedi 22 novembre.

Photo: ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 20:39

17.10.2025, 20:47

La 15e édition de «Rendez-vous Bundesplatz» fera voyager le public aux quatre coins de la planète: l'assistance sera transportée de la tour Eiffel aux pyramides de Gizeh, en passant par le Taj Mahal indien, Rio de Janeiro ou encore la statue de la Liberté.

Vernayaz. Spectacle son et lumière à la cascade de la Pissevache

VernayazSpectacle son et lumière à la cascade de la Pissevache

«Nous voulons offrir au public cette année aussi des moments de détente et lui réservons quelques surprises», annonce Brigitte Roux, organisatrice et programmatrice de l'événement, citée dans un communiqué. Nouveauté cette année, plusieurs scènes du spectacle seront accompagnées de musique et de chants en direct, sur des arrangements du collectif suisse «Take this».

Du samedi 18 octobre au samedi 22 novembre la représentation d'une durée de 30 minutes sera jouée tous les jours à 19h00, à 20h00 et à 21h00. L'année dernière, plus de 620'000 personnes ont assisté au spectacle son et lumière «Volare».

