Faut-il une 13e rente AVS ou relever l'âge de la retraite à 66 ans?

Le 3 mars, les électeurs suisses se prononceront sur l'avenir de l'assurance vieillesse et survivants (AVS). Les retraités doivent-ils recevoir une 13e rente AVS à partir de 2026, comme le prévoit l'initiative de l'Union syndicale suisse (USS) ?

Ou bien faut-il relever l'âge de la retraite d'un an à 66 ans et le lier ensuite à l'espérance de vie, comme le prévoit l'initiative des jeunes libéraux-radicaux?

Tu trouveras ici toutes les informations sur le projet de 13ème rente AVS, et sur celui de la retraite à 66 ans. blue News s'intéresse à l'opinion de ses lecteurs et réalise donc un sondage scientifique en collaboration avec la Franklin University Switzerland et l'Université de Genève.

Le sondage n'est pas représentatif, mais il doit refléter les intentions de vote. La participation prend environ cinq minutes. Toutes les informations que tu partages dans le sondage sont traitées de manière strictement confidentielle.

