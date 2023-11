Féminicide : dénouement attendu d’un procès retentissant à Neuchâtel

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FEUX D'ARTIFICE : Les Suisses devraient voter sur l'initiative populaire visant à limiter les feux d'artifice considérés comme bruyants. Le comité doit déposer les signatures à la Chancellerie. Le texte prévoit que les particuliers ne puissent plus tirer de feux d'artifice bruyants (cet adjectif restant à définir plus précisément) le 1er août et le jour de l'an. Cela afin de protéger l'homme et l'animal de nuisances sonores excessives.

CONSEIL FEDERAL : Les Vert-e-s veulent placer un des leurs au Conseil fédéral. Les candidats ont jusqu'à vendredi midi pour s'annoncer. Actuellement, seul Gerhard Andrey (FR) a osé franchir le pas. Plusieurs personnalités vertes, comme Lisa Mazzone (GE), Fabien Fivaz (NE), Balthasar Glättli (ZH) et Irène Kälin (AG) ont renoncé. Le parti attaquera un siège PLR lors du renouvellement du Conseil fédéral le 13 décembre.

PROCES : Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises rend vendredi à 09h30 son verdict dans le procès du quinquagénaire accusé de tentative de féminicide. Il avait tenté de se suicider et de tuer son épouse en jetant sa voiture dans le vide aux Roches-de-Moron (NE). Le Ministère public a requis 14 ans et sept mois de prison, une mesure d'internement ainsi qu'une expulsion de 15 ans du territoire suisse, le prévenu étant d'origine portugaise. La défense réfute la préméditation et rejette l'internement au profit d'une mesure thérapeutique.

SUISSE-FRANCE : Le conseiller fédéral Albert Rösti rencontre la ministre française de l'Energie Agnès Pannier-Runacher à Paris. Ils devraient discuter des questions d'actualité liées à l'approvisionnement en énergie. Berne et Paris entretiennent des relations étroites dans ce domaine, la France étant le premier fournisseur étranger en électricité de la Suisse.

Vu dans la presse

ART : Un musée argovien vend aux enchères trois de ses Cézanne pour espérer survivre. Il s'agit de la «dernière chance» de sauver le Langmatt Musem à Baden, dit son directeur Markus Stegmann au 24 Heures. Les trois tableaux, annoncés comme les chefs-d'oeuvre de la vente de Christie's, seront mis aux enchères le 9 novembre à New York. La pratique, courante aux Etats-Unis, choque en Suisse. «C'est une violation brusque et nette de notre charte éthique», réagit le président de la section suisse du Conseil international des musées, Tobia Bezzola.

JUSTICE : L'étude de l'avocate Véronique Fontana à Lausanne a été perquisitionnée. L'ancienne vice-présidente du TCS Vaud est visée par deux enquêtes, indique le 24 Heures. Toutes deux ont trait à des questions de facturation d'honoraires. La première affaire datant de 2016 était déjà connue tandis que la deuxième était restée secrète jusqu'à ce jour. Contactée, Me Véronique Fontana conteste avoir commis tout acte de nature pénale et indique être prête à collaborer.

ENERGIE : Swissgrid est à la traîne pour l'extension et la transformation du réseau électrique. «Il est urgent de moderniser le réseau électrique. Deux tiers des réseaux ont été construits avant 1980, quand les besoins en électricité étaient encore nettement plus faibles», déclare son porte-parole dans le Blick. L'axe nord/sud et le Valais sont particulièrement concernés. Les oppositions et les recours expliqueraient ces lenteurs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): Le magazine d'information allemand Focus révèle que plus de 1200 oeuvres d'art ont été découvertes dans l'appartement de Cornelius Gurlitt à Munich. De nombreuses toiles avaient été volées par les nazis. M. Gurlitt avait fait du Kunstmuseum de Berne l'héritier de cette collection.

- Il y a 25 ans (1998): Décès du dessinateur américain Bob Kane, créateur du personnage de Batman. Il était né le 24 octobre 1915.

- Il y a 30 ans (1993): Décès de l'ingénieur russe Léon Theremin. Il est l'inventeur du thérémine, premier instrument de musique par voie électronique.

- Il y a 65 ans (1958): Décès de l'ancien conseiller fédéral PAB bernois Markus Feldmann. Il était né le 21 mai 1897 à Thoune.

- Il y a 75 ans (1948): Des membres du ciné-club local de Lausanne crée l'association Cinémathèque suisse afin de sauver les archives suisses du film, nées à Bâle cinq ans plus tôt et désormais privées de subvention. La Cinémathèque suisse sera ensuite officiellement inaugurée en 1950.

- Il y 80 ans (1943): naissance de René Frydman, professeur et père du premier bébé éprouvette.

Le dicton du jour

«A la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient la terre»

