Une femme de 70 ans grièvement blessée est décédée mardi matin sur une route de Pratteln (Bâle-campagne). La police soupçonne un délit de fuite et recherche activement des témoins.

Délit de fuite mortel Pratteln: une femme de 70 ans renversée et abandonnée sur la chaussée

La victime a été découverte peu après 10h00 sur la Baslerstrasse, à proximité d'un arrêt de tram, indique la police cantonale de Bâle-Campagne. La femme gisait inconsciente sur la chaussée et saignant abondamment.

Malgré l'intervention des secours, la septuagénaire a succombé à ses graves blessures sur place. Selon les premières constatations, il s'agirait d'un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié. La police a lancé un appel à témoins.