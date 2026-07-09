Une femme de 40 ans a été retrouvée morte mercredi à son domicile à Buchackern. Un homme suspecté d'être l'auteur du crime a été arrêté.

Sur la base des premiers indices, le ministère public thurgovien a ouvert une enquête pour meurtre (photo d'illustration, archives).

L'alerte a été donnée mercredi après-midi car la femme, de nationalité ukrainienne, ne s'était pas présentée à son travail, indique jeudi la police cantonale thurgovienne. Les forces d'intervention l'ont retrouvée chez elle sans vie.

Le suspect, un Allemand de 53 ans, se trouvait également au domicile. Il a été arrêté et placé en détention.